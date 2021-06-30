Chery готовит для России несколько электроновинок

Компания Chery запустила процедуру сертификации для российского рынка сразу нескольких новинок на электротяге. Как пишут «Китайские автомобили», они появятся в продаже в нашей стране в ближайшие два года — это время уйдёт на оформление документов и испытания. Издание предполагает, что речь идёт как минимум об электровседорожнике и небольшом хэтчбеке.