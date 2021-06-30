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Chery готовит для России несколько электроновинок

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chery запустила процедуру сертификации для российского рынка сразу нескольких новинок на электротяге. Как пишут «Китайские автомобили», они появятся в продаже в нашей стране в ближайшие два года — это время уйдёт на оформление документов и испытания. Издание предполагает, что речь идёт как минимум об электровседорожнике и небольшом хэтчбеке.

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Электрокроссовер Chery Tiggo e

  • Основным кандидатом на роль первого электрокара Chery в России называют вседорожник Tiggo e: такие машины уже замечали в столице, а в представитель­стве марки косвенно подтверждали эту информацию. Вседорожник на базе Chery Tiggo 4 комплектуется на родине единственным электромотором на 129 л.с. и батареей с запасом электричества на 400 километров пробега.
  • Кроме того, издание упоминает компактный электрокар Chery Little Ant, который появился на свет в 2017 году и успел с тех пор разойтись на родине тиражом более 200 тысяч экземпляров. Пятидверка длиной 3,2 метра комплектуется 41-сильным мотором и может проехать без подзарядки около 150 километров.
  • В самой компании в детали пока не вдаются. Однако Chery заявила, что уже готовятся технические документы, необходимые для начала процесса сертификации, а также запущена подготовка для старта испытаний гипотети­ческих новинок суровыми российскими условиями. Кроме того, Chery изучает потенциал российского рынка.

Единственный китайский электрокар, который сейчас официально продаётся в России, — это небольшой хэтчбек JAC iEV7S. Автомобиль со 115-сильным мотором и запасом хода в 280 километров стоит 2 499 000 рублей.

Если электрокар, то кроссовер или городской хэтч?

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