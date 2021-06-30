Chery готовит для России несколько электроновинок

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Дмитрий Елизаров
Компания Chery запустила процедуру сертификации для российского рынка сразу нескольких новинок на электротяге. Как пишут «Китайские автомобили», они появятся в продаже в нашей стране в ближайшие два года — это время уйдёт на оформление документов и испытания. Издание предполагает, что речь идёт как минимум об электровседорожнике и небольшом хэтчбеке.
Единственный китайский электрокар, который сейчас официально продаётся в России, — это небольшой хэтчбек JAC iEV7S. Автомобиль со 115-сильным мотором и запасом хода в 280 километров стоит 2 499 000 рублей.