Chery привезёт в Россию конкурента Toyota Camry

По данным издания, с таким двигателем Chery планирует продавать четырёхдверку и в нашей стране — возможно, в дефорсированном до 186 л.с. варианте. Однако на данный момент сроки начала продаж не озвучены: компания пока изучает рынок, предлагая потенциальным покупателям оценить модель, сравнить с конкурентами и озвучить желаемую стоимость. Диапазон, в котором участник исследования должен назвать цену — от 2,6 до 4,4 миллиона рублей.