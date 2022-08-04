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Chery привезёт в Россию конкурента Toyota Camry

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Дмитрий Елизаров

Компания Chery, чей модельный ряд в России сейчас состоит только из кроссоверов, планирует вывести на рынок седан. Как пишут «Китайские автомобили», российское представительство марки проводит маркетинговые исследования, объектом которых стал возможный интерес покупателей к четырёхдверке Arrizo 8. Среди основных конкурентов седана в материалах исследований названа Toyota Camry.

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  • Chery пока не продаёт Arrizo 8 даже на рынке Китая — старт «живых» продаж намечен на сентябрь. Однако технические характеристики седана уже озвучены. При длине 4780 миллиметров и колёсной базе 2790 миллиметров Arrizo 8 чуть компактнее Toyota Camry. Тем не менее, китайский седан при этом крупнее российских Kia Cerato и Hyundai Elantra, также зачисленных в вероятные конкуренты.
  • Основным двигателем Chery Arrizo 8 на домашнем рынке станет 1,6-литровая «турбочетвёрка», известная в России по вседорожникам марки Exeed. Развивает она здесь 197 л.с. и 290 Нм и работает в паре с семиступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч занимает у седана 6,5 секунды.
  • По данным издания, с таким двигателем Chery планирует продавать четырёхдверку и в нашей стране — возможно, в дефорсированном до 186 л.с. варианте. Однако на данный момент сроки начала продаж не озвучены: компания пока изучает рынок, предлагая потенциальным покупателям оценить модель, сравнить с конкурентами и озвучить желаемую стоимость. Диапазон, в котором участник исследования должен назвать цену — от 2,6 до 4,4 миллиона рублей.
  • В Китае Chery Arrizo 8 с 1,6-литровым турбомотором стоит минимум 105 900 юаней (около 950 тысяч рублей). Российские цены на Toyota Camry стартуют с 2 498 000 рублей.

Ещё одна новинка концерна Chery, которая уже осенью должна появиться в продаже — кросс-купе Omoda C5. Оно получит более компактную силовую установку — турбомотор объёмом 1,5 литра, развивающий 147 л.с. и 210 Нм в сочетании с вариатором. Не исключено, в будущем аналогичный двигатель появится и в моторной гамме Chery Arrizo 8.

Выбрали бы такой седан от Chery или всё же Toyota Camry?

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