Электрокар Chery дешевле миллиона рублей «привезли» в Россию

На одной из московских парковок заметили необычную новинку марки Chery — компактный трёх­дверный электрокар. Издание «Китайские автомобили», которое публикует фото­графию автомобиля, предполагает, что это модель, известная в Китае под именем Ant. По его данным, машину могли доставить в Россию для прохождения сертификации.