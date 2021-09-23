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Электрокар Chery дешевле миллиона рублей «привезли» в Россию
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Дмитрий Елизаров

На одной из московских парковок заметили необычную новинку марки Chery — компактный трёх­дверный электрокар. Издание «Китайские автомобили», которое публикует фото­графию автомобиля, предполагает, что это модель, известная в Китае под именем Ant. По его данным, машину могли доставить в Россию для прохождения сертификации. 

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  • Однако при более тщательном изучении снимка становится ясно, что на самом деле он фейковый. На это указывают диспропорции парковочного места и автомобиля, несоответствие освещения в помещении и на кузове, а также артефакты на стеклах электрокара.
  • На родине 3,2-метровый хэтч с задним приводом оснащается 41-сильным двигателем и батареями от 30,6 до 38 киловатт-часов. Соответ­ственно, запас хода по используемому в Китае измеритель­ному циклу NEDC составляет примерно от 300 до 400 километров. С учётом местных субсидий на приобретение электрокаров стоит Chery Ant эквивалент 680–950 тысяч рублей.
  • Действительно ли Chery намерена организовать продажи компактной трёхдверки в России, пока неизвестно. Однако марка ещё в начале лета подтверждала своё внимание к этому направлению рынка: фирма заявила, что стартовала подготовка технической документации для запуска сертификации и испытаний электро­мобилей в России.
  • Тогда помимо компактного Ant кандидатом на российский рынок называли электро­кроссовер Chery Tiggo e. Этот вседорожник представляет собой по сути батарейную версию Tiggo 4 и комплектуется единственным электро­мотором на 129 л.с.

Окончательного решения о том, чем именно пополнится российская линейка Chery, компания пока не приняла. Тем не менее фирма уже обдумывает возмож­ность локализации сборки электрокаров в нашей стране.

Такой крошечный электрокар — хороший кандидат для России?

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