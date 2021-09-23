Электрокар Chery дешевле миллиона рублей «привезли» в Россию

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Дмитрий Елизаров
На одной из московских парковок заметили необычную новинку марки Chery — компактный трёхдверный электрокар. Издание «Китайские автомобили», которое публикует фотографию автомобиля, предполагает, что это модель, известная в Китае под именем Ant. По его данным, машину могли доставить в Россию для прохождения сертификации.
Окончательного решения о том, чем именно пополнится российская линейка Chery, компания пока не приняла. Тем не менее фирма уже обдумывает возможность локализации сборки электрокаров в нашей стране.