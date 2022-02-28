Компания Chery приостановила закупки машин для России

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Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini и Bentley приостановили поставки автомобилей российским дилерам
Повышение цен на Лады и Мерседесы, остановка заводов Toyota и ещё один повод лишиться прав. Главное за день
Российское представительство Chery сообщило о временной приостановке закупки автомобилей для реализации в России. Как уточняется в сообщении компании, распространённом в понедельник, в компании ждут новых прайс-листов в соответствии с изменениями курса рубля.
Шведская Volvo остановила в России и продажи и сборку своих грузовиков в Калуге. На фоне введённых санкций объявил о прекращении сотрудничества с КамАЗом концерн Daimler, который владеет 15-ю процентами акций российского завода.