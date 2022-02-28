Компания Chery приостановила закупки машин для России

Российское представительство Chery сообщило о временной приостановке закупки автомобилей для реализации в России. Как уточняется в сообщении компании, распространённом в понедельник, в компании ждут новых прайс-листов в соответствии с изменениями курса рубля.

В своём письме представительство также сообщило, что у дилеров есть товарный запас машин, закупленных ранее. На них действуют старые цены и их продажи идут в штатном режиме. Без изменений функционируют и логистические цепочки.

Ранее об изменении цен на автомобили в России объявила компания -Benz. Самый доступный А-класс теперь стоит 3,35 миллиона рублей вместо 2,79 миллиона, а топовый Mercedes-Maybach S680 оценивается в 34,1 миллиона рублей вместо прежних 28,4 миллиона. С 1 марта на 34-60 тысяч рублей должны подорожать и все Лады.

Шведская Volvo остановила в России и продажи и сборку своих грузовиков в Калуге. На фоне введённых санкций объявил о прекращении сотрудничества с КамАЗом концерн Daimler, который владеет 15-ю процентами акций российского завода.