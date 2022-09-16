Chery представила огромный электрокроссовер с двумя дронами и скейтбордом

Крышка багажника Gene представляет своего рода «колпак» и откидывается вверх, открывая дронам возможность для взлёта. Изображение с них может транслироваться в автомобиль — либо на 27-дюймовый дисплей, либо на очки виртуальной реальности. Последние предполагается использовать, когда Gene движется в автономном режиме. В этом случае рулевое «колесо» вдвигается в переднюю панель, а водительское кресло переходит в горизонтальный режим для отдыха.