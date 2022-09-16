Электрокары оборонного концерна «Алмаз-Антей» получат российские аккумуляторы

Chery представила огромный электрокроссовер с двумя дронами и скейтбордом
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Дмитрий Елизаров

Компания Chery показала прототип электрокроссовера Gene, который должен давать представление о дальнейших направлениях развития марки. Как пишет AutoHome, вседорожник, несмотря на необычную внешность, насыщен высокими технологиями (включая систему виртуальной реальности), а в багажнике кроссовера базируются два дрона и электрический скейтборд.

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  • Пятиметровый Chery Gene с угловато-округлыми обводами получил массивные аэродинамические элементы и необычно оформленную светотехнику: и спереди, и сзади она состоит из поперечных светодиодных линий. Тип освещения меняется в зависимости от режима работы ездовой электроники. Средних стоек у кузова концепта нет, задние двери открываются против хода движения.
  • Крышка багажника Gene представляет своего рода «колпак» и откидывается вверх, открывая дронам возможность для взлёта. Изображение с них может транслироваться в автомобиль — либо на 27-дюймовый дисплей, либо на очки виртуальной реальности. Последние предполагается использовать, когда Gene движется в автономном режиме. В этом случае рулевое «колесо» вдвигается в переднюю панель, а водительское кресло переходит в горизонтальный режим для отдыха.
  • Помимо концепта Chery показала и ряд новых разработок. В первую очередь это модульная платформа для электромобилей: она позволит строить электрокары разных классов с размерами колёсной базы от 2750 до 2900 миллиметров с силовыми установками разных типов. Электрические моторы на первых серийных электрокарах на этой платформе будут развивать до 544 л.с.
  • В 2023 году Chery намеревается запустить производство новых аккумуляторов с запасом хода более 700 километров и возможностью пополнения энергозапаса на 200 километров за 10 минут. После 2025 года появятся более современные батареи, с которыми пробег электромобилей превысит 1000 километров, а скорость заряда увеличится до 600 километров за 15 минут.
  • Обещаны также новые вычислительные мощности для медиасистем и фирменного автопилота 4-го уровня, новые онлайн-сервисы и более современные силовые установки, как бензоэлектрические, так и водородные.

Ближайшими новинками Chery для российского рынка должны стать обновлённый кроссовер Tiggo 4 Pro и кросс-купе Omoda C5. Продажи обоих вседорожников стартуют до конца года.

Как вам такой вариант кроссовера Chery?

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