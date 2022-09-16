Chery представила огромный электрокроссовер с двумя дронами и скейтбордом

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Дмитрий Елизаров
Компания Chery показала прототип электрокроссовера Gene, который должен давать представление о дальнейших направлениях развития марки. Как пишет AutoHome, вседорожник, несмотря на необычную внешность, насыщен высокими технологиями (включая систему виртуальной реальности), а в багажнике кроссовера базируются два дрона и электрический скейтборд.
Ближайшими новинками Chery для российского рынка должны стать обновлённый кроссовер Tiggo 4 Pro и кросс-купе Omoda C5. Продажи обоих вседорожников стартуют до конца года.