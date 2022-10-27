Компания Chery представила новый кроссовер под молодёжной маркой Kaiyi

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Дмитрий Елизаров
Бренд Kaiyi, сменивший в портфеле Chery считающийся преемником бюджетной марки Cowin, представил новый вседорожник под названием Kunlun. Как пишет AutoHome, продажи новинки стартуют в ноябре с бензиновых модификаций, а ближе к концу года появятся и гибридные версии с полным приводом.
Kunlun стал серийной версией прототипа, дебютировавшего в июле под обозначением i-FA 01. Литеры в этом случае — это имя новой платформы, разработанной компанией на агрегатах Chery, а цифры — порядковый номер прототипа на её базе. Помимо этого кроссовера Kaiyi готовит ещё четыре модели — электрические кросс-купе, седан и два небольших хэтча.