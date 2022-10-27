Компания Chery представила новый кроссовер под молодёжной маркой Kaiyi

В декабре на конвейер встанут ещё две модификации, обе гибридные. В первом случае сочетание полуторалитровой «турбочетвёрки» и электромотора сможет обеспечить 204 л.с., во втором на задней оси добавится ещё один электродвигатель. Тем самым кроссовер получит полный привод, а отдача вырастет до 367 л.с. На электротяге такие Kunlun смогут проехать 120 и 180 километров соответственно.