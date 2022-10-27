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Компания Chery представила новый кроссовер под молодёжной маркой Kaiyi
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Дмитрий Елизаров

Бренд Kaiyi, сменивший в портфеле Chery считающийся преемником бюджетной марки Cowin, представил новый вседорожник под названием Kunlun. Как пишет AutoHome, продажи новинки стартуют в ноябре с бензиновых модификаций, а ближе к концу года появятся и гибридные версии с полным приводом.

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  • При габаритах 4738х1968х1708 миллиметров новинка сравнима по габаритам с Chery Tiggo 8, но у неё на 110 миллиметров большая колёсная база — 2820 миллиметров. Кроме того, кроссовер марки Kaiyi отличается специфическим дизайном, в котором стреловидные фары и мощная решётка радиатора сочетаются с плавными обводами кузова. Колёсные диски — до 20 дюймов.
  • В салоне вседорожника появятся два больших экрана, управлять которыми будет медиасистема Huawei. Kunlun планируется выпускать в двух вариантах компоновки с пятью или семью креслами.
  • Уже в ноябре Kaiyi запустит продажи вседорожника с двумя вариантами бензиновых моторов — 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.). Работать с ними будет семиступенчатый «робот». Заявленный расход топлива самой мощной модификации — 8,3 литра на 100 километров.
  • В декабре на конвейер встанут ещё две модификации, обе гибридные. В первом случае сочетание полуторалитровой «турбочетвёрки» и электромотора сможет обеспечить 204 л.с., во втором на задней оси добавится ещё один электродвигатель. Тем самым кроссовер получит полный привод, а отдача вырастет до 367 л.с. На электротяге такие Kunlun смогут проехать 120 и 180 километров соответственно.
  • Предполагается, что уже на старте продаж кроссовер оснастят комплексом водительских ассистентов второго уровня автономности. Позже его способности будут улучшать и развивать за счёт беспроводных обновлений софта.

Kunlun стал серийной версией прототипа, дебютировавшего в июле под обозначением i-FA 01. Литеры в этом случае — это имя новой платформы, разработанной компанией на агрегатах Chery, а цифры — порядковый номер прототипа на её базе. Помимо этого кроссовера Kaiyi готовит ещё четыре модели — электрические кросс-купе, седан и два небольших хэтча.

Чем больше экран в салоне, тем лучше, верно?

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