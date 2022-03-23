Chery и Exeed начали продавать автомобили в рассрочку
Дмитрий Елизаров
Российское представительство марки Chery и премиального бренда Exeed возобновило работу программы приобретения автомобилей в рассрочку. Утверждается, что это поможет покупателям «в нынешней сложной экономической ситуации». Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать по программе, покрывает даже базовую рекомендованную цену самого дорогого вседорожника Exeed VX.
- Срок, за который нужно будет полностью рассчитаться за автомобиль по этой программе, составляет от 12 до 18 месяцев. Финансовые партнёры китайских брендов, Совкомбанк и карта рассрочки «Халва», утверждают, что программа бесплатна и не содержит скрытых комиссий. Тем не менее оформить полисы ОСАГО и КАСКО всё же придётся.
- Минимальная сумма, доступная по программе, составляет 90 тысяч рублей, максимальная — 4,9 миллиона рублей. По сути, в этот диапазон укладывается весь модельный ряд Chery и Exeed, если судить по данным о ценах на официальных сайтах. Самый дорогой вседорожник, предлагаемый сейчас китайской компанией, — это Exeed VX по цене от 4 879 900 рублей, хотя производитель и предлагает уточнять актуальные цены в дилерских центрах.
Последней новинкой Exeed для нашего рынка стал компактный кроссовер Exeed LX. Приём заказов на него стартовал 17 марта. Тогда цены на вседорожник были озвучены с учётом маркетинговых предложений и стартовали от 2 939 900 рублей, теперь же официальный сайт марки указывает диапазон от 2 999 900 до 3 299 900 рублей.