Chery и Exeed начали продавать автомобили в рассрочку

Срок

, за который нужно будет полностью рассчитаться за автомобиль по этой программе, составляет от 12 до 18 месяцев. Финансовые партнёры китайских брендов, Совкомбанк и карта рассрочки «Халва», утверждают, что программа бесплатна и не содержит скрытых комиссий. Тем не менее оформить полисы ОСАГО и КАСКО всё же придётся.