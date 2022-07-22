Chery представила сразу пять новинок под молодёжным брендом Kaiyi

— два городских электрических субкомпакта. Отличия между ними в том, что у первого три двери, 3080 миллиметров длины, два или четыре посадочных места. У второго — пять дверей, 3818 миллиметров, четыре или пять мест. Производство моделей запустят также в I квартале будущего года.

Электромотор установлен спереди. На короткой версии он выдаёт 48 л.с., а три варианта аккумулятора обеспечивают запас хода 155, 210 и 301 километр. Пятидверка на 20 сил мощнее, а проезжать может 210, 301 или 401 километр. Позже появится последовательный гибрид с ДВС в качестве генератора для зарядки батареи на ходу.

