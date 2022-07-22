Chery представила сразу пять новинок под молодёжным брендом Kaiyi

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Кирилл Малышев
Молодёжный бренд Kaiyi, принадлежащий китайской компании Chery и выпускающий недорогие модели, презентовал сразу пять новинок: седан, два городских суперкомпакта, кроссовер и прототип кросс-купе. Все модели (кроме последней) должны поступить в продажу в Китае в I–II кварталах 2023 года.
В России Chery собирается запустить третий бренд. К Chery и Exeed в IV квартале присоединится марка Omoda. Её первой моделью станет кроссовер С5. У себя на родине он стоит в переводе на рубли меньше 900 000.