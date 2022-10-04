Chery показала обновлённый кроссовер Tiggo 7 Plus: мощный мотор и экран на 24 дюйма

Дмитрий Елизаров
Компания Chery продемонстрировала изображения обновлённого кроссовера Tiggo 7 Plus и поделилась некоторыми характеристиками. Как пишут «Китайские автомобили», вседорожнику изменили внешность и добавили новых медиатехнологий — например, сдвоенные экраны общей диагональю 24,6 дюйма. Комплектовать новинку будут 197-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра.
- Обновлённый Chery Tiggo 7 Plus получит головную оптику от старшей модели Tiggo 8, доработанный передний бампер и более массивную решётку радиатора. На корме применят модернизированные фонари и новые оконечники выхлопной системы — четыре хромированных трапециевидных патрубка.
- Судя по всему, на демонстрационных фото изображена одна из топовых комплектаций кроссовера. Она отличается, к примеру, цветными акцентами на кузове и 19-дюймовыми дисками необычного дизайна. Помимо них, будут доступны колёса на 17 и 18 дюймов.
- В интерьере такого Tiggo 7 Plus появятся спортивные кресла и современная медиасистема с операционкой Lion 5.0. Кроме того, в зависимости от комплектации кроссовер оснастят продвинутым комплексом водительских ассистентов, акустикой Sony, системой камер кругового обзора и проекционным дисплеем.
Единственный пока анонсированный для новинки двигатель будет сочетаться с семидиапазонным «роботом». Не озвучены пока ни динамические характеристики, ни сроки выхода такого Tiggo 7 Plus на рынок. В России ближайшей новинкой Chery в этом сегменте станет собственная версия Tiggo 7 с приставкой Pro Max — ожидается, что по примеру одноимённой старшей модели она получит полный привод.