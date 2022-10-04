Chery показала обновлённый кроссовер Tiggo 7 Plus: мощный мотор и экран на 24 дюйма

В интерьере такого Tiggo 7 Plus появятся спортивные кресла и современная медиасистема с операционкой Lion 5.0. Кроме того, в зависимости от комплектации кроссовер оснастят продвинутым комплексом водительских ассистентов, акустикой Sony , системой камер кругового обзора и проекционным дисплеем.

Единственный пока анонсированный для новинки двигатель будет сочетаться с семидиапазонным «роботом». Не озвучены пока ни динамические характеристики, ни сроки выхода такого Tiggo 7 Plus на рынок. В России ближайшей новинкой Chery в этом сегменте станет собственная версия Tiggo 7 с приставкой Pro Max — ожидается, что по примеру одноимённой старшей модели она получит полный привод.