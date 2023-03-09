Chery показала новый кроссовер, но пока только в камуфляже

Компания Chery опубликовала первые изображения нового вседорожника для китайского рынка. Как пишет AutoHome, сейчас он известен под обозначением TJ-1 и будет позиционироваться как «лёгкий внедорожник». Ранее благодаря патентным заявкам был рассекречен кроссовер Chery, очень похожий на тот, что запечатлён на тизерах: по предварительным данным, он может появиться в России.