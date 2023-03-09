Chery показала новый кроссовер, но пока только в камуфляже

Компания Chery опубликовала первые изображения нового вседорожника для китайского рынка. Как пишет AutoHome, сейчас он известен под обозначением TJ-1 и будет позиционироваться как «лёгкий внедорожник». Ранее благодаря патентным заявкам был рассекречен кроссовер Chery, очень похожий на тот, что запечатлён на тизерах: по предварительным данным, он может появиться в России.
- Судя по надписям на плёнке, которой покрыт вседорожник, его запечатлели во время тестов на пересечённой местности. Кроме того, на камуфляже можно увидеть надпись light off-road: это намёк на то, что для тяжёлого бездорожья будущая новинка не предназначена.
- Отличительными особенностями внешности Chery TJ-1 станут лаконичный силуэт в духе Chery Tiggo 9, напоминающий некоторые европейские модели, и оригинальная многоярусная оптика. Её плоские световые блоки встроены непосредственно под капотом, а основная светотехника разместится по углам бампера.
- Издание публикует также шпионские фото интерьера TJ-1. Судя по ним, кроссовер оснастят большим центральным экраном, ориентированным вертикально и размещённым на плоской передней панели, а также трёхспицевым рулём с сенсорными кнопками.
Ранее сообщалось, что Chery TJ-1 может оказаться несколько крупнее нынешней Omoda C5, а его моторную гамму возглавит турбированный двигатель объёмом 1,6 литра, развивающий 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. По предварительным данным, российский офис Chery уже изучает перспективы будущей новинки на российском рынке. Продажи TJ-1 в Китае должны стартовать нынешним летом.