Chery показала свой самый роскошный кроссовер в камуфляже

Tiggo 9 при длине 4780 миллиметров и колёсной базе 2,8 метра должен стать самым крупным кроссовером в линейке Chery. Для вседорожника предусмотрены два турбированных двигателя: мотор объёмом 1,6 литра будет работать с семиступенчатым «роботом», а для двухлитровой «четвёрки» помимо роботизированной коробки предусмотрен ещё и восьмидиапазонный «автомат». Эту связку планируется устанавливать и на Exeed AtlantiX.