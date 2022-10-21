Chery показала свой самый роскошный кроссовер в камуфляже

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Кроссовер Exeed Yaoguang, который может появиться в России, рассекречен полностью
На Авто.ру продают редкий броневик «Скорпион»
Дмитрий Елизаров
Компания Chery опубликовала «официальные шпионские» изображения будущего флагманского кроссовера, который выйдет на рынок под именем Tiggo 9. Автомобиль на них укрыт плотным камуфляжем. Как предполагают «Китайские автомобили», платформу и моторную гамму Tiggo 9 может разделить с новейшим Exeed AtlantiX, а премьера новинки должна состояться уже в ноябре.
Предположительно, премьеру Tiggo 9 компания Chery запланировала на автосалон в Гуанчжоу, который состоится в ноябре. Появится ли самый крупный Chery в России, пока неизвестно — сборку кроссовера запустят только весной следующего года. Как сообщалось ранее, у премиального Exeed AtlantiX шансов на продажи в России больше.