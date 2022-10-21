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Chery показала свой самый роскошный кроссовер в камуфляже
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Дмитрий Елизаров

Компания Chery опубликовала «официальные шпионские» изображения будущего флагманского кроссовера, который выйдет на рынок под именем Tiggo 9. Автомобиль на них укрыт плотным камуфляжем. Как предполагают «Китайские автомобили», платформу и моторную гамму Tiggo 9 может разделить с новейшим Exeed AtlantiX, а премьера новинки должна состояться уже в ноябре.

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  • Единственное, что можно разглядеть сквозь камуфляж — это очертания массивной решётки с вертикальными ламелями и узкую головную оптику. Вседорожник получит традиционный силуэт и развитые колёсные арки. Кроме того, его оснастят «всплывающими» дверными ручками.
  • В интерьере Tiggo 9, насколько можно судить по фото, появятся большой сдвоенный экран, усечённый снизу руль и необычная передняя панель с выделенными визуально дефлекторами вентиляции. Похожие экраны и руль можно было увидеть на шпионских фото серийного Exeed AtlantiX, но архитектура передней панели и центральной консоли у этого кроссовера иная. В салоне вседорожника планируется устанавливать от 5 до 7 кресел.
  • Tiggo 9 при длине 4780 миллиметров и колёсной базе 2,8 метра должен стать самым крупным кроссовером в линейке Chery. Для вседорожника предусмотрены два турбированных двигателя: мотор объёмом 1,6 литра будет работать с семиступенчатым «роботом», а для двухлитровой «четвёрки» помимо роботизированной коробки предусмотрен ещё и восьмидиапазонный «автомат». Эту связку планируется устанавливать и на Exeed AtlantiX.

Предположительно, премьеру Tiggo 9 компания Chery запланировала на автосалон в Гуанчжоу, который состоится в ноябре. Появится ли самый крупный Chery в России, пока неизвестно — сборку кроссовера запустят только весной следующего года. Как сообщалось ранее, у премиального Exeed AtlantiX шансов на продажи в России больше.

Как вам такой новый Chery?

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