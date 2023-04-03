Марка Chery показала недорогой среднеразмерный электрокроссовер eQ7 — он выйдет до конца года

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Рассекречен интерьер спорткара Chery iCar GT с экраном в руле
Mazda станет премиальным брендом за счёт электрификации
Портал CarNewsChina опубликовал официальные фотографии среднеразмерного электрического кроссовера Chery eQ7. Машина появится в продаже в Китае во второй половине года. Ожидаемый диапазон цен составляет от 150 до 200 тысяч юаней (1,7–2,25 миллиона рублей).
Интерьер Chery eQ7 показали только на официальных скетчах. Его отличительными особенностями станут утопленный в центральную часть панели экран медиасистемы и высокая консоль между сиденьями.