Марка Chery показала недорогой среднеразмерный электрокроссовер eQ7 — он выйдет до конца года

У

Chery

eQ

7 будет один электромотор мощностью 211 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, время разгона до сотни неизвестно. Тяговая батарея литий-железо-фосфатная, однако её ёмкость и, соответственно, запас хода машины пока держатся в тайне.