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Mazda станет премиальным брендом за счёт электрификации

Марка Chery показала недорогой среднеразмерный электрокроссовер eQ7 — он выйдет до конца года

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Кирилл Малышев

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Портал CarNewsChina опубликовал официальные фотографии среднеразмерного электрического кроссовера Chery eQ7. Машина появится в продаже в Китае во второй половине года. Ожидаемый диапазон цен составляет от 150 до 200 тысяч юаней (1,7–2,25 миллиона рублей).

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  • В основе модели лежит новая платформа Pure electric. Утверждается, что она позволит снизить массу электромобиля сразу на четверть. Это стало возможным в том числе благодаря широкому использованию алюминия.
  • Габаритные размеры Chery eQсоставляют 4675х1910х1660 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно при колёсной базе 2830 миллиметров. Оптика кроссовера выполнена в два яруса. Формы переднего и заднего бамперов перекликаются. Колёсные диски — диаметром 19 дюймов.
  • У  Chery eQ7 будет один электромотор мощностью 211 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, время разгона до сотни неизвестно. Тяговая батарея литий-железо-фосфатная, однако её ёмкость и, соответственно, запас хода машины пока держатся в тайне.

Интерьер Chery eQ7 показали только на официальных скетчах. Его отличительными особенностями станут утопленный в центральную часть панели экран медиасистемы и высокая консоль между сиденьями.

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