Chery показала гибридный кроссовер Tiggo 7 Plus с салоном как у Omoda 5

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В России скоро начнутся продажи обновлённого Chery Tiggo 4 Pro
В России начал восстанавливаться импорт автомобилей из Европы и Южной Кореи
Михаил Кондратьев
Компания Chery распространила первые изображения гибридной версии кроссовера Tiggo 7 Plus, анонсированной в начале августа. Новинка, которая выйдет на домашний рынок с приставкой к названию New Energy, выделяется изменённым дизайном экстерьера и иным салоном. Предположительно, она получила трёхмоторную силовую установку.
Накануне стало известно, что китайская марка планирует реализовать на нашем рынке около 100 тысяч автомобилей в 2022 году. Эта цифра вдвое больше прошлогоднего результата компании. Кроме того, ранее в Chery сообщили о намерении организовать производство своих автомобилей на территории России.