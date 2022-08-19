Chery показала гибридный кроссовер Tiggo 7 Plus с салоном как у Omoda 5

Внешне вседорожник отличается от обычного Tiggo 7 Plus оформлением передней части — с фарами как у Tiggo 8 Plus/Pro и большой решёткой радиатора с вертикальными ламелями. Обращают на себя внимание и «точечные» ходовые огни на традиционных местах противотуманок. Кроме того, гибрид обзавёлся оригинальными колёсными дисками.

Внутри новинка почти полностью повторяет интерьер кроссовера Omoda 5, который, к слову, выйдет на российский рынок осенью (под названием Omoda C5). Относительно салона негибридного Tiggo 7 Plus тут изменено почти всё — это и передняя панель, и руль, и сдвоенные дисплеи, и центральная консоль вместе с обшивками дверей. Ещё гибридный кросс получил спортивного вида сиденья.

Официальной информации о силовой установке версии New Energy пока нет. Предполагается, что в Chery использовали ту же силовую установку, что и в Tiggo 8 Pro e+. Она состоит из 1,5-литровой «турбочетвёрки», пары электромоторов и трёхступенчатой трансмиссии.

Такая система имеет девять режимов работы и позволяет задействовать двигатели по разным схемам — как по отдельности, так и вместе, на обе оси или на одну, а также используя ДВС для подзарядки батарей. Совокупная отдача, по неофициальным данным, достигает 326 л.с. и 565 Нм. Гибридный Tiggo 8 Pro, который может обходиться 1 литром топлива на 100 километров, тоже должен появиться в России.

Накануне стало известно, что китайская марка планирует реализовать на нашем рынке около 100 тысяч автомобилей в 2022 году. Эта цифра вдвое больше прошлогоднего результата компании. Кроме того, ранее в Chery сообщили о намерении организовать производство своих автомобилей на территории России.