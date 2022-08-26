Chery показала большой рамный внедорожник: он может появиться в России

Выпускаться внедорожник будет с пяти- и семиместным вариантами салона, причём такие версии будут отличаться ещё и габаритами — 4,8 метра против 4,95 метра. Интерьер Jetour T-1 пока не рассекречен: на выставке автомобиль присутствовал с наглухо тонированными стёклами. Однако издание AutoHome опубликовало официальный скетч салона, из которого становится ясно, что внедорожник получит аналогично брутальную архитектуру интерьера с угловатым рулевым колесом и большим экраном.