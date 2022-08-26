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Chery показала большой рамный внедорожник: он может появиться в России
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Дмитрий Елизаров

На автосалоне в Чэнду концерн Chery продемонстрировал серийную версию концепт-кара Jetour T-X. Рамный внедорожник длиной почти 5 метров дебютировал под обозначением T-1 и в будущем получит бензиновые турбомоторы и гибридные установки. Ранее марка Jetour обнародовала свою стратегию экспансии на зарубежные рынки, среди которых была названа и Россия.

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  • Экстерьер Jetour T-1 призван подчёркивать его внедорожную направленность и выполнен с оглядкой на некоторые прочие модели этого класса — например, Land Rover Defender, который будет считаться одним из конкурентов новинки.
  • Внедорожник получил угловатые обводы кузова (и даже кожуха запасного колеса), нарочито расширенные колёсные арки и агрессивные бамперы. Облик выставочного экземпляра Jetour T-1 разбавлен жёлтыми акцентами: в этот цвет выкрашены буксировочные проушины и детали экспедиционного багажника на крыше.
  • Выпускаться внедорожник будет с пяти- и семиместным вариантами салона, причём такие версии будут отличаться ещё и габаритами — 4,8 метра против 4,95 метра. Интерьер Jetour T-1 пока не рассекречен: на выставке автомобиль присутствовал с наглухо тонированными стёклами. Однако издание AutoHome опубликовало официальный скетч салона, из которого становится ясно, что внедорожник получит аналогично брутальную архитектуру интерьера с угловатым рулевым колесом и большим экраном.

Моторную гамму Jetour T-1 составят из турбомоторов объёмом 1,6 и 2,0 литра, которые также станут основой для гибридных силовых установок. Ранее сообщалось, что отдельные модификации внедорожника смогут расходовать не более 1 литра топлива на 100 километров. Продажи Jetour T-1 стартуют только в третьем квартале следующего года: очевидно, недостающие технические характеристики Chery раскроет ближе к этому моменту.

Брутально вышло, верно?

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