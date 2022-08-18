Chery планирует продать в 2022 году в России больше машин, чем продал Volkswagen в 2021-м

Дмитрий Савостьянчик
Китайский автопроизводитель Chery планирует реализовать в России около 100 тысяч автомобилей в 2022 году, пишет ТАСС. Эта цифра вдвое больше прошлогоднего результата компании и на 14 тысяч машин превосходит продажи Volkswagen в России за прошлый год. Росту будет способствовать, в том числе, расширение модельного ряда и дилерской сети компании — до 350 автоцентров к концу года.
- Владимир Шмаков, генеральный директор «Чери автомобили рус» заявил, что компания намерена расширять своё присутствие на российском рынке, создавая новые рабочие места.
- В следующем году в стране должны появиться два новых седана компании и два суббренда — Omoda и, вероятно, Jetour. Не исключено, что Chery привезёт чисто электрический суббренд.
- Сейчас в дилерской сети Chery насчитывается около 250 автоцентров. Большинство из них — около 150 штук — занимаются реализацией автомобилей Chery. Остальные — Exeed. Позже появится дилерская сеть Omoda. До конца 2023 года компания планирует расширить свою сеть до 500 автосалонов.
Усилить позиции Chery поможет и запланированная локализация производства в России. В компании уже прорабатывают такую возможность и ведут переговоры относительно производственных площадок. Кроме того, изучается интерес потенциальных покупателей к электрокарам Chery — некоторые из них, возможно, доберутся до российского рынка.