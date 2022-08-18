Chery планирует продать в 2022 году в России больше машин, чем продал Volkswagen в 2021-м

Китайский автопроизводитель Chery планирует реализовать в России около 100 тысяч автомобилей в 2022 году, пишет ТАСС. Эта цифра вдвое больше прошлогоднего результата компании и на 14 тысяч машин превосходит продажи Volkswagen в России за прошлый год. Росту будет способствовать, в том числе, расширение модельного ряда и дилерской сети компании — до 350 автоцентров к концу года.