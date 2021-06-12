Марка Chery отложила запуск продаж конкурента Lada Xray в России

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Дмитрий Елизаров
Компания Chery отложила в России старт продаж компактного вседорожника Tiggo 2 Pro, который должен был стать одним из самых доступных предложений марки. Если ранее запуск новинки планировался на июнь, то сейчас его перенесли на октябрь, когда, по прогнозам, ситуация на рынке стабилизируется. Об этом сообщают «Китайские автомобили».
Ранее на одной из столичных парковок один экземпляр вседорожника уже замечали — предположительно, как раз доставленный для оформления ОТТС. По габаритам Tiggo 2 при длине в 4,2 метра сопоставим с отечественным кросс-хэтчбеком Lada Xray. Ожидается, что в России его оснастят двигателем объёмом 1,0 литра с отдачей 102 л.с.