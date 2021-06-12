Марка Chery отложила запуск продаж конкурента Lada Xray в России

Источники издания утверждают, что на фоне постепенно восстанавливающегося авторынка дилеры компании не успевают пополнять автосалоны даже теми автомобилями, которые уже имеются в модельной линейке — а это более крупные и, как следствие, более дорогие модели (от Tiggo 4 до Tiggo 8 Pro).

Таким образом, вывод на рынок бюджетного кроссовера именно сейчас в Chery посчитали нецелесообразным, учитывая загрузку логистических цепочек и необходимость дополнительных временных затрат. При этом Tiggo 2 Pro, по сведениям издания, уже прошёл сертификацию.

Ранее на одной из столичных парковок один экземпляр вседорожника уже замечали — предположительно, как раз доставленный для оформления ОТТС. По габаритам Tiggo 2 при длине в 4,2 метра сопоставим с отечественным кросс-хэтчбеком Lada Xray. Ожидается, что в России его оснастят двигателем объёмом 1,0 литра с отдачей 102 л.с.