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Марка Chery отложила запуск продаж конкурента Lada Xray в России

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Дмитрий Елизаров

Компания Chery отложила в России старт продаж компактного вседорожника Tiggo 2 Pro, который должен был стать одним из самых доступных предложений марки. Если ранее запуск новинки планировался на июнь, то сейчас его перенесли на октябрь, когда, по прогнозам, ситуация на рынке стабилизируется. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

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  • Источники издания утверждают, что на фоне постепенно восстанавливающегося авторынка дилеры компании не успевают пополнять автосалоны даже теми автомобилями, которые уже имеются в модельной линейке — а это более крупные и, как следствие, более дорогие модели (от Tiggo 4 до Tiggo 8 Pro).
  • Таким образом, вывод на рынок бюджетного кроссовера именно сейчас в Chery посчитали нецелесообразным, учитывая загрузку логистических цепочек и необходимость дополнительных временных затрат. При этом Tiggo 2 Pro, по сведениям издания, уже прошёл сертификацию.

Ранее на одной из столичных парковок один экземпляр вседорожника уже замечали — предположительно, как раз доставленный для оформления ОТТС. По габаритам Tiggo 2 при длине в 4,2 метра сопоставим с отечественным кросс-хэтчбеком Lada Xray. Ожидается, что в России его оснастят двигателем объёмом 1,0 литра с отдачей 102 л.с. 

100 л.с. для современного автомобиля — не маловато ли?

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