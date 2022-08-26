Китайская Chery отказалась от сотрудничества с УАЗом из-за санкций

Источники издания уточняют, что Chery могла бы разместить сборку своих автомобилей на площадках предприятий, открытых «Соллерс» с Ford (в Елабуге) и Mazda (во Владивостоке) — оба эти завода сейчас простаивают. Однако в этом случае у Chery возникнут сложности с получением господдержки в рамках специнвестконтрактов, так как у обоих заводов СПИКи уже оформлены.