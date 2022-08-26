Китайская Chery отказалась от сотрудничества с УАЗом из-за санкций

Дмитрий Елизаров
Компания Chery более не рассматривает возможность сборки своих автомобилей на мощностях Ульяновского автозавода. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Причиной названо попадание УАЗа под санкции Евросоюза. Однако Chery может использовать другие производственные площадки «Соллерс Авто».
- Источники издания уточняют, что Chery могла бы разместить сборку своих автомобилей на площадках предприятий, открытых «Соллерс» с Ford (в Елабуге) и Mazda (во Владивостоке) — оба эти завода сейчас простаивают. Однако в этом случае у Chery возникнут сложности с получением господдержки в рамках специнвестконтрактов, так как у обоих заводов СПИКи уже оформлены.
- Chery может локализовать производство в России и без участия «Соллерс Авто», например, заняв производственные мощности компании, покинувшей российский рынок. К примеру, Volkswagen уже свернул собственное производство на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, а Mercedes-Benz намеревается продать завод в подмосковном Есипово.
Намерения Chery выглядят достаточно серьёзными. В середине августа сообщалось, что о планах по организации производства на территории России заявлял глава российского офиса марки: по словам Владимира Шмакова, «Чери Автомобили Рус» уже ведёт переговоры с рядом потенциальных партнёров. В феврале перспективы сотрудничества Chery с российскими производителями обсуждались на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.