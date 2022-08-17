Официально: Polestar выпустит серийный 884-сильный электрический кабриолет

В России скоро начнутся продажи обновлённого Chery Tiggo 4 Pro
Новости

Александр Шохинов

Компания Chery сообщила о скором появлении в дилерских центрах марки обновлённого кроссовера Tiggo 4 Pro. Продажи модели начнутся осенью, но пройти тест-драйв можно будет уже в конце августа.

Читайте нас в Дзене!
1/6
  • От актуальной версии модели кроссовер можно будет отличить по новым бамперам и решётке радиатора в стиле старших моделей Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Кроме того, для каждой комплектации производитель подготовил свой дизайн колёсных дисков.
  • Топовые версии также получат красные тормозные суппорты и элементы на бампере и боковых молдингах. Акценты в том же оттенке появятся в салоне.
  • Габариты вседорожника составляют 4318 х 1831 х 1662 миллиметра в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2610 мм. Клиренс в 190 мм позволит преодолевать лёгкое бездорожье, а объём багажника варьируется от 340 до 1100 литров.
  • В моторную гамму автомобиля войдут 1,5-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил и 138 Нм крутящего момента и его наддувная версия с отдачей 147 сил. С первым мотором будут сочетаться 5-ступенчатая «механика» или вариатор (CVT18), со вторым — только бесступенчатая трансмиссия (CVT25).
  • В зависимости от версии разгон до 100 км/ч будет занимать у машины 13,9 или 9,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле равен 7,4 или 7,1 литра бензина АИ-92 на 100 километров пути.
  • Дополнительная информация о комплектациях и стоимости Chery Tiggo 4 Pro будет раскрыта ближе к дате старта продаж.

Ранее появились шпионские фотографии нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, премьера которого состоится в ближайшие месяцы. В начале августа компания Chery раскрыла цены на бюджетный кроссовер Kaiyi Xuanji, который оказался доступнее Lada Granta.

Будете ждать Chery Tiggo 4 Pro?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение