В России скоро начнутся продажи обновлённого Chery Tiggo 4 Pro

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Теорема о бесконечных «китайцах»: Chery Tiggo 4, подробный тест
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Александр Шохинов
Компания Chery сообщила о скором появлении в дилерских центрах марки обновлённого кроссовера Tiggo 4 Pro. Продажи модели начнутся осенью, но пройти тест-драйв можно будет уже в конце августа.
Ранее появились шпионские фотографии нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, премьера которого состоится в ближайшие месяцы. В начале августа компания Chery раскрыла цены на бюджетный кроссовер Kaiyi Xuanji, который оказался доступнее Lada Granta.