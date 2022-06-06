Холдинг Chery Group объявил о планах разработки силовых установок на 30 лет вперёд

Chery планирует дополнительно оптимизировать уже имеющиеся гибридные установки и разработать совершенно новые, предназначенные для использования на малогабаритных моделях. Они будут как подзаряжаемыми, так и последовательными — в таких ДВС не имеет прямой связи с колёсами. Наконец, в зоне внимания китайского концерна повышение запаса хода водородного транспорта и ускорение его заправки, а также работа над твердотельными аккумуляторами для электрокаров.