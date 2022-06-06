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Холдинг Chery Group объявил о планах разработки силовых установок на 30 лет вперёд

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Дмитрий Елизаров

Chery Holding Group заявил о расширении своей программы All-Domain Power Architecture. В соответствии с ней китайский автопроизводитель продолжит в течение 30 лет разрабатывать все доступные виды силовых агрегатов: традиционные ДВС, электромоторы, гибридные, а также водородные установки. К примеру, в 2024 году серийные Chery должны получить совершенно новый бензиновый турбомотор.

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  • Корпорация разрабатывает двигатель объёмом 1,5 литра с новыми технологиями сгорания топливовоздушной смеси и особо эффективного турбонаддува. Утверждается, что последняя система станет лидером отрасли по тепловой эффективности, которая достигнет 43,9%. Кроме того, Chery планирует добиться теплового КПД выше 45%.
  • Инженеры Chery рассчитывают завершить стадию лабораторного тестирования новой силовой установки во втором квартале 2023 года.
  • Chery планирует дополнительно оптимизировать уже имеющиеся гибридные установки и разработать совершенно новые, предназначенные для использования на малогабаритных моделях. Они будут как подзаряжаемыми, так и последовательными — в таких ДВС не имеет прямой связи с колёсами. Наконец, в зоне внимания китайского концерна повышение запаса хода водородного транспорта и ускорение его заправки, а также работа над твердотельными аккумуляторами для электрокаров.

Ближайшей новинкой Chery для рынков России и Европы должен стать купеобразный кроссовер Omoda 5 с бензиновым турбомотором. В нашей стране вседорожник уже демонстрировали на закрытом мероприятии, а в Европе он сейчас проходит сертификационные испытания.

Как считаете, ДВС однажды уйдёт в историю?

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