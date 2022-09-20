Шпионы сфотографировали обновлённый седан Chery Arrizo 5, который может появиться в России

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Дмитрий Елизаров
На портале AutoHome опубликованы шпионские фотографии рестайлингового седана Chery Arrizo 5. Судя по снимкам, для четырёхдверки разработали сразу два новых варианта оформления экстерьера. В обоих случаях Arrizo 5 лишится сходства с седанами марки Lexus и окажется приближенным по стилистике к основному модельному ряду Chery. По предварительным данным, один из новых вариантов Arrizo 5 отправят на экспорт.
В Китае у Arrizo 5 есть и «заряженная» версия GT, которая отличается 197-сильным двигателем, более агрессивной внешностью и богатой комплектацией. На домашнем рынке она стоит чуть дороже, чем Lada Granta Drive Active в России.