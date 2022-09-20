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Шпионы сфотографировали обновлённый седан Chery Arrizo 5, который может появиться в России
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Дмитрий Елизаров

На портале AutoHome опубликованы шпионские фотографии рестайлингового седана Chery Arrizo 5. Судя по снимкам, для четырёхдверки разработали сразу два новых варианта оформления экстерьера. В обоих случаях Arrizo 5 лишится сходства с седанами марки Lexus и окажется приближенным по стилистике к основному модельному ряду Chery. По предварительным данным, один из новых вариантов Arrizo 5 отправят на экспорт.

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Chery Arrizo 5 WS

  • Первый вариант переработки внешности седана предусматривает появление массивной решётки радиатора с вертикальными ламелями и нового бампера с развитыми воздухозаборниками. Ожидается, что такая четырёхдверка выйдет на рынок под обозначением Arrizo 5 WS: не исключено, что эта версия седана будет продаваться параллельно с основной.
  • У второй будущей новинки бампер похож на использованный на первом варианте, но выглядит он более лаконично. Решётка радиатора также стала более массивной, но имеет более чёткие грани и трёхмерное наполнение, знакомое по кроссоверам Chery.
  • По данным издания, в этом случае речь идёт о седане Arrizo 6 Pro — это экспортное название модели, под которым седан может появиться в продаже и в нашей стране. В России Arrizo 6 Pro может составить конкуренцию таким моделям, как Kia Cerato, Hyundai Elantra или Toyota Corolla.

В Китае у Arrizo 5 есть и «заряженная» версия GT, которая отличается 197-сильным двигателем, более агрессивной внешностью и богатой комплектацией. На домашнем рынке она стоит чуть дороже, чем Lada Granta Drive Active в России.

Какой вариант внешности седана Chery вам больше по душе?

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