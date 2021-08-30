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Марка Chery обновила Tiggo 7 Pro и сделала гибридом Tiggo 8 Pro
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Кирилл Малышев

На моторшоу в Чэнду компания Chery показала сразу две интересные для России премьеры: обновлённый кроссовер Tiggo 7 Plus, известный на нашем рынке под названием 7 Pro, а также гибридный вариант Tiggo 8 Plus (в России — 8 Pro). И обе имеют неплохие шансы добраться до российского рынка.

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  • Судя по опубликованным порталом «Китайские автомобили» снимкам, Chery Tiggo 7 Pro получил шести­угольную решётку радиатора с крупным ячеистым узором, а под фарами появились накладки из чёрного глянца. Пере­оформлен бампер, другими стали секции противо­туманных фар. Задний бампер визуально неотличим от прежнего, равно как и фонари. Един­ственное, что бросается в глаза на корме, — крупная надпись «CHERY» на пятой двери, которая заменила фирменную эмблему.
  • В салоне — новое расположение ЖК-дисплеев: цифровую комбинацию приборов и экран медиа­системы поместили под общее стекло. Блок управления микро­климатом с двумя крутилками, выросшими из сенсорной панели, знаком по другим моделям Chery.
  • В гамме силовых установок Chery Tiggo 7 Pro ожидается пополнение в виде гибрида с бензиновым турбо­мотором 1.5, допол­ненным 48-вольтовым стартёр-генератором. Он помогает при разгоне и рекуперирует энергию торможения, но ездить в чисто электрическом режиме не позволяет. Более детальной информации о микро­гибридном агрегате пока нет.
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  • Зато старшая модель Tiggo 8 Pro бензин-электриче­ский вариант уже получила. Новую моди­фикацию назвали Cunpeng e+. Это не рестайлинг, но передний бампер гибридной машине слегка перекроили, а на левом переднем крыле появился лючок зарядного разъёма.
  • За основу для гибридной силовой установки взяли бензиновый двигатель 1.5 турбо на 170 л.с. Помогать ему будут сразу два электро­мотора, но их мощность неизвестна. Неизвестны и другие характери­стики гибрида — ни ёмкость батареи, ни запас хода на электротяге.
  • По предварительным данным, гибридный кроссовер в разгоне до сотни будет уклады­ваться в пять секунд, а расход топлива не превысит 1,3–1,5 л﻿/﻿100 км. И ещё весной в российском представи­тельстве обмолвились, что бензо­электри­ческий Tiggo 8 Pro может появиться у наших дилеров.

Пока в Россию начались поставки новой топовой версии флагман­ского кроссовера Chery. На модель 8 Pro теперь устанавли­вают комплекс ассистентов водителя: адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и экстренного авто­торможения, сканер дорожных знаков и ассистент преду­преждения о столкно­вениях при движении задним ходом. В начале 2022 года ожидается выход полно­приводных «восьмёрок».

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