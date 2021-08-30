Марка Chery обновила Tiggo 7 Pro и сделала гибридом Tiggo 8 Pro

На моторшоу в Чэнду компания Chery показала сразу две интересные для России премьеры: обновлённый кроссовер Tiggo 7 Plus, известный на нашем рынке под названием 7 Pro, а также гибридный вариант Tiggo 8 Plus (в России — 8 Pro). И обе имеют неплохие шансы добраться до российского рынка.