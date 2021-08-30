Марка Chery обновила Tiggo 7 Pro и сделала гибридом Tiggo 8 Pro

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Компания Chery выпустила конкурента Hyundai Elantra под суббрендом Cowin
Премьеру нового Lexus LX отложат из-за нехватки компонентов
Кирилл Малышев
На моторшоу в Чэнду компания Chery показала сразу две интересные для России премьеры: обновлённый кроссовер Tiggo 7 Plus, известный на нашем рынке под названием 7 Pro, а также гибридный вариант Tiggo 8 Plus (в России — 8 Pro). И обе имеют неплохие шансы добраться до российского рынка.
Пока в Россию начались поставки новой топовой версии флагманского кроссовера Chery. На модель 8 Pro теперь устанавливают комплекс ассистентов водителя: адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и экстренного автоторможения, сканер дорожных знаков и ассистент предупреждения о столкновениях при движении задним ходом. В начале 2022 года ожидается выход полноприводных «восьмёрок».