Chery обновила кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. И не только косметически

В Сети появились фотографии обновлённого Chery Tiggo 7 Pro для рынка Китая. Кроссоверу изменили экстерьер и дизайн салона, а также расширили моторную гамму. Кроме того, ранее компания представила модифи­цированную версию модели Tiggo 8 с тем же набором улучшений.