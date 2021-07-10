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Chery обновила кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. И не только косметически

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Михаил Кондратьев

В Сети появились фотографии обновлённого Chery Tiggo 7 Pro для рынка Китая. Кроссоверу изменили экстерьер и дизайн салона, а также расширили моторную гамму. Кроме того, ранее компания представила модифи­цированную версию модели Tiggo 8 с тем же набором улучшений.

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  • Внешне Tiggo 7 Pro освежился за счёт других решётки радиатора и переднего бампера, а также иных противотуманок. В задней части новшеств меньше — это лишь название бренда чуть ниже стекла вместо эмблемы.
  • Салон архитектурно остался прежним, но теперь здесь установлена широкая панель с экранами приборной панели и мульти­медийной системы — в духе китайской версии старшего кроссовера Tiggo 8 Pro.
  • В линейке двигателей, помимо уже знакомой на домашнем рынке 1,6-литровой «турбочетвёрки» (197 сил и 290 Нм) в паре с семи­ступенчатым «роботом», появился агрегат объёмом 1,5 литра с 48-вольтовым стартер-генератором. Это так называемая «мягкая» гибридная установка.
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  • Обновлённый Chery Tiggo 8 с приставкой к названию Kunpeng Edition тоже отличается иными решёткой радиатора и передним бампером. Но сзади, помимо замены эмблемы на буквенное обозначение марки, появились ещё и другой бампер с подобием диффузора и четыре выхлопных патрубка.
  • При этом салон изменился полностью. Теперь он почти такой же, как у кроссовера Tiggo 8 Pro. А под капотом Kunpeng Edition установлен двухлитровый двигатель мощностью 254 л.с. (390 Нм), сочленённый с семи­ступенчатым «роботом».
  • В Китае продажи модернизированного Tiggo 8 начнутся уже в июле. Chery Tiggo 7 Pro должен выйти на рынок через пару месяцев.

На российском рынке марка Chery сейчас представлена четырьмя крос­соверами: Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и его Pro-версия. Цены начинаются с 1 129 000, 1 639 900, 1 829 900 и 1 999 900 рублей соответственно.

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