Chery обновила кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. И не только косметически

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Михаил Кондратьев
В Сети появились фотографии обновлённого Chery Tiggo 7 Pro для рынка Китая. Кроссоверу изменили экстерьер и дизайн салона, а также расширили моторную гамму. Кроме того, ранее компания представила модифицированную версию модели Tiggo 8 с тем же набором улучшений.
На российском рынке марка Chery сейчас представлена четырьмя кроссоверами: Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и его Pro-версия. Цены начинаются с 1 129 000, 1 639 900, 1 829 900 и 1 999 900 рублей соответственно.