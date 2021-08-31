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В Chery задумались о выпуске электромобилей в России
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chery всерьёз обдумывает возможность сборки электрокаров в России. Как пишут «Китайские автомобили», переговоры с производственными площадками уже ведутся. Когда именно Chery на батарейках появятся на российском рынке, пока не уточняется, но подготовка к старту продаж тоже началась.

  • В компании заявили, что окончательного решения по поводу того, какой именно электрокар будет выведен на российский рынок, пока не принято, хотя в линейке марки уже семь подобных моделей. Сейчас в Chery изучают специфику рынка и потребитель­ские предпочтения, чтобы понять, какой электро­мобиль будет наиболее востребован в нашей стране.
  • Автопроизводитель заявил также, что видит необходи­мость локализации сборки электро­мобилей. Это решение было принято на фоне озвученных российскими властями мер по развитию электро­транспорта: тем произво­дителям, которые организуют выпуск электрокаров на территории России, обещаны государ­ственные субсидии. Какие пред­приятия могут стать партнёрами бренда, пока неизвестно.

Последним новым электрокаром Chery стал микрокар QQ. Четырёх­местный хэтчбек длиной менее трёх метров оснащается 27-сильным электро­мотором и может проехать без подзарядки до 175 километров.

Появление китайских электрокаров популяризует такие машины в России?

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