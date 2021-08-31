В Chery задумались о выпуске электромобилей в России

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В Китае появился доступный электромобиль: его создали при участии Chery
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Дмитрий Елизаров
Компания Chery всерьёз обдумывает возможность сборки электрокаров в России. Как пишут «Китайские автомобили», переговоры с производственными площадками уже ведутся. Когда именно Chery на батарейках появятся на российском рынке, пока не уточняется, но подготовка к старту продаж тоже началась.
Последним новым электрокаром Chery стал микрокар QQ. Четырёхместный хэтчбек длиной менее трёх метров оснащается 27-сильным электромотором и может проехать без подзарядки до 175 километров.