В Chery задумались о выпуске электромобилей в России

Компания Chery всерьёз обдумывает возможность сборки электрокаров в России. Как пишут «Китайские автомобили», переговоры с производственными площадками уже ведутся. Когда именно Chery на батарейках появятся на российском рынке, пока не уточняется, но подготовка к старту продаж тоже началась.