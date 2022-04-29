Chery и Huawei сделали конкурента RAV4 с крутой медиасистемой и оттоманкой для переднего пассажира

- На центральном тоннеле нет селектора
трансмиссии. Ей управляет подрулевой рычажок. Базовые настройки климат-контроля
выставляются через небольшие сенсорные дисплеи на передних дверях. Полный набор
установок доступен в меню медиасистемы. Особенно комфортно должно быть правому
переднему пассажиру: его сиденье оснащено выдвижной оттоманкой.
- Базовый турбомотор на 1.5 мощностью 156 лошадиных сил идёт в паре с 6-ступенчатыми коробками передач — «механикой» или «роботом». Двигатель 1.6
мощностью 197 сил работает с 7-скоростной коробкой с двумя сцеплениями.
Полноприводным может быть только гибридный Jetour Dasheng. У него два
электромотора, включая 1,5-литровый ДВС, которые выдают суммарно 326 лошадиных сил. Пробег гибрида только на электричестве достигает 100 километров.
- Габариты Jetour Dasheng составляют 4590х1900х1685
миллиметров при колёсной базе 2720 миллиметров. Автомобиль представлен в сегменте
среднеразмерных кроссоверов. Колёса по меркам класса у него огромные,
диаметром 20 дюймов. Оригинальности добавляют выдвижные дверные ручки и «разрезанный»
надвое третий стоп-сигнал.
Суббренд Jetour был основан четыре года назад. Молодая китайская марка готовит несколько новинок: среди них футуристично
выглядящий кроссовер X-1 и рамный внедорожник T-X. Обозначения моделей временные, позже их переименуют.