Chery и Huawei сделали конкурента RAV4 с крутой медиасистемой и оттоманкой для переднего пассажира

Базовый турбомотор на 1.5 мощностью 156 лошадиных сил идёт в паре с 6-ступенчатыми коробками передач — «механикой» или «роботом». Двигатель 1.6 мощностью 197 сил работает с 7-скоростной коробкой с двумя сцеплениями. Полноприводным может быть только гибридный Jetour Dasheng. У него два электромотора, включая 1,5-литровый ДВС, которые выдают суммарно 326 лошадиных сил. Пробег гибрида только на электричестве достигает 100 километров.