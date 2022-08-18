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Chery хочет открыть производство автомобилей в России
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Александр Шохинов

Китайская компания Chery намерена организовать производство своих автомобилей на территории России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского офиса бренда Владимира Шмакова, производитель уже ведёт переговоры с несколькими автозаводами.

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  • О каких именно площадках идёт речь, пока неизвестно.
  • В феврале этого года сообщалось, что выпуск автомобилей Chery могут наладить на заводе УАЗ в Ульяновске. Сотрудничество китайского автогиганта и группы «Соллерс» обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.
  • В начале апреля на Ульяновском автозаводе стартовала подготовка к запуску серийной сборки китайских машин. В частности, по конвейерам УАЗа прогнали сваренный, но неокрашенный кузов кроссовера Tiggo 8.

Ближайшей премьерой Chery в России станет обновлённый кроссовер Tiggo 4 Pro. Модель будет предложена с двумя двигателями и в пяти комплектациях, а старт продаж намечен на осень.

Купили бы Chery российской сборки?

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