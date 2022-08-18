Chery хочет открыть производство автомобилей в России

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В России скоро начнутся продажи обновлённого Chery Tiggo 4 Pro
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Александр Шохинов
Китайская компания Chery намерена организовать производство своих автомобилей на территории России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского офиса бренда Владимира Шмакова, производитель уже ведёт переговоры с несколькими автозаводами.
Ближайшей премьерой Chery в России станет обновлённый кроссовер Tiggo 4 Pro. Модель будет предложена с двумя двигателями и в пяти комплектациях, а старт продаж намечен на осень.