Chery готовит конкурента внедорожникам Tank

Chery уже демонстрировала «предсерийную» версию Jetour T-1 на автосалоне в Чэнду в августе нынешнего года. Однако, судя по фотографиям закамуфлированного прототипа, дизайн серийной машины будет упрощён. К примеру, автомобиль лишили выставленных напоказ буксировочных проушин и оснастили традиционными дверными ручками, а задние двери теперь открываются привычным образом, а не против хода движения.

При этом серийный Jetour T-1 сохранит общий брутальный стиль с массивными бамперами и развитыми колёсными арками. Кроме того, внедорожнику оставили и площадку на крыше — по замыслу разработчиков, её можно будет использовать для базирования дронов.

Пятиместная версия Jetour T-1 вытянется в длину на 4,8 метра, модификация с тремя рядами кресел окажется длиннее на 15 сантиметров. В основе гибридных установок будут лежать турбомоторы объёмом 1,6 и 2,0 литра. Характеристики двигателей пока не названы, но уже известно, что наиболее экономичные модификации смогут обходиться 1 литром топлива на 100 километров.

Официальную премьеру серийного внедорожника Chery проведёт в январе, а продажи запустит весной 2023 года. Уже в следующем году марка Jetour может появиться и на российском рынке: об этом сообщалось в рамках мероприятия по глобальной стратегии бренда. К концу 2023 года число экспортных рынков, на которых представлен Jetour, должно достичь 60.