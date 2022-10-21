Chery готовит конкурента Haval Dargo: первые изображения

Сейчас проект известен под внутренним обозначением T1EJ: это позволяет предположить, что базироваться кроссовер будет на той же платформе, что и Tiggo 7 Plus

(в этом с

лучае она имеет код T1E).

Моторную гамму кроссовера составят бензиновые моторы объёмом 1,5 и 1,6 литра, развивающие

156 л.с. (230 Нм) и 197 л.с. (290 Нм) соответственно в сочетании с роботизированной коробкой.