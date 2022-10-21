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Chery готовит конкурента Haval Dargo: первые изображения
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Дмитрий Елизаров

Компания Chery готовит к выходу на рынок новый компактный вседорожник: его патентные изображения публикует издание Cheshi. Судя по эскизам, безымянный пока кроссовер получит чуть более брутальный и сдержанный дизайн, чем актуальные модели компании. Издание предполагает, что новинка выступит на домашнем рынке в том же ценовом диапазоне и рыночном сегменте, что и Haval Big Dog, известный в России как Dargo.

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  • Угловатый дизайн кроссовера характерен практически вертикальной линией передней части и прямоугольной решёткой радиатора. Между капотом и бампером расположены ходовые огни, а в бампер встроена двухъярусная основная оптика.
  • Силуэт будущей новинки отличается крупными свесами и ниспадающей к задним стойкам линией крыши, корма — поперечной светящейся полосой, спойлером и массивными оконечниками выхлопной системы. Кроме того, вседорожник оснастят «всплывающими» дверными ручками.
  • Сейчас проект известен под внутренним обозначением T1EJ:  это позволяет предположить, что базироваться кроссовер будет на той же платформе, что и Tiggo 7 Plus (в этом случае она имеет код T1E). Моторную гамму кроссовера составят бензиновые моторы объёмом 1,5 и 1,6 литра, развивающие 156 л.с. (230 Нм) и 197 л.с. (290 Нм) соответственно в сочетании с роботизированной коробкой.

Ранее Chery опубликовала «шпионские» изображения своего будущего флагмана Tiggo 9. Ожидается, что покажут кроссовер в ноябре, а комплектовать его будут теми же моторами, что и новейший вседорожник от Exeed.

Купили бы кроссовер с таким дизайном?

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