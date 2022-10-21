Chery готовит конкурента Haval Dargo: первые изображения

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Chery готовит к выходу небольшой, но брутальный внедорожник
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Дмитрий Елизаров
Компания Chery готовит к выходу на рынок новый компактный вседорожник: его патентные изображения публикует издание Cheshi. Судя по эскизам, безымянный пока кроссовер получит чуть более брутальный и сдержанный дизайн, чем актуальные модели компании. Издание предполагает, что новинка выступит на домашнем рынке в том же ценовом диапазоне и рыночном сегменте, что и Haval Big Dog, известный в России как Dargo.
Ранее Chery опубликовала «шпионские» изображения своего будущего флагмана Tiggo 9. Ожидается, что покажут кроссовер в ноябре, а комплектовать его будут теми же моторами, что и новейший вседорожник от Exeed.