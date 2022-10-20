Chery готовит к выходу небольшой, но брутальный внедорожник

На фото можно различить пятидверный автомобиль с необычным угловатым дизайном и экстравагантным решением средних стоек кузова. Кроме того, на двери багажника будущей новинки размещено некое подобие кофра для запасного колеса, также имеющее угловатую форму. Хорошо различим внушительный дорожный просвет.

По версии издания будущая новинка окажется компактной — 4,2 метра в длину при колёсной базе 2,7 метра. Это ненамного больше габаритов Lada Xray. Проектирует внедорожник подразделение Chery New Energy, которое занимается разработкой исключительно электрокаров. Однако какие моторы и аккумуляторы получит новинка, не уточняется. Также неизвестно, под каким из имеющихся в составе концерна брендов она выйдет на рынок.

Автомобиль с очень похожим дизайном у Chery уже имеется — это показанный месяц назад на автосалоне в Чэнду Jetour T-1. Однако некоторыми деталями внедорожник всё же отличается. Кроме того, он заметно крупнее — от 4,8 до 4,95 метра в длину в зависимости от версии.