Chery готовит к выходу небольшой, но брутальный внедорожник

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Компания Chery может выпустить компактный внедорожник с брутальным дизайном и электроприводом. Об этом пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на появившееся в соцсетях Китая первое изображение будущей новинки. Официальных подробностей о внедорожном электрокаре пока нет.
Автомобиль с очень похожим дизайном у Chery уже имеется — это показанный месяц назад на автосалоне в Чэнду Jetour T-1. Однако некоторыми деталями внедорожник всё же отличается. Кроме того, он заметно крупнее — от 4,8 до 4,95 метра в длину в зависимости от версии.