Автомобили BMW будут оповещать владельцев о появившихся на кузове царапинах

Chery готовит к выходу небольшой, но брутальный внедорожник
Новости

Компания Chery может выпустить компактный внедорожник с брутальным дизайном и электроприводом. Об этом пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на появившееся в соцсетях Китая первое изображение будущей новинки. Официальных подробностей о внедорожном электрокаре пока нет.

Читайте нас в Дзене!
  • На фото можно различить пятидверный автомобиль с необычным угловатым дизайном и экстравагантным решением средних стоек кузова. Кроме того, на двери багажника будущей новинки размещено некое подобие кофра для запасного колеса, также имеющее угловатую форму. Хорошо различим внушительный дорожный просвет.
  • По версии издания будущая новинка окажется компактной — 4,2 метра в длину при колёсной базе 2,7 метра. Это ненамного больше габаритов Lada Xray. Проектирует внедорожник подразделение Chery New Energy, которое занимается разработкой исключительно электрокаров. Однако какие моторы и аккумуляторы получит новинка, не уточняется. Также неизвестно, под каким из имеющихся в составе концерна брендов она выйдет на рынок.

Автомобиль с очень похожим дизайном у Chery уже имеется — это показанный месяц назад на автосалоне в Чэнду Jetour T-1. Однако некоторыми деталями внедорожник всё же отличается. Кроме того, он заметно крупнее — от 4,8 до 4,95 метра в длину в зависимости от версии.

Внедорожник Chery на батарейках — можете представить себе такое?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании