Chery привезёт в Россию кроссовер с расходом топлива 1 л/100 км

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Дмитрий Елизаров
Компания Chery объявила о начале продаж гибридной модификации кроссовера Tiggo 8 Pro с тремя моторами за пределами Китая. Первым рынком, который получит версию Tiggo 8 Pro e+, станет Бразилия, а в России такой вседорожник появится в следующем году. Благодаря электромоторам гибридный Tiggo 8 Pro может обходиться 1 литром топлива на 100 километров.
Гибридная версия есть у вседорожника LX премиального бренда Exeed, который входит в концерн Chery. Она базируется на том же полуторалитровом моторе, но для гибридного Exeed LX заявлен только один электродвигатель. Совокупно они развивают 326 л.с. и всё те же 510 Нм.