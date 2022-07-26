Chery привезёт в Россию кроссовер с расходом топлива 1 л/100 км

Конструкция гибридной платформы позволяет задействовать двигатели в различных режимах — как по отдельности, так и вместе, на обе оси или на одну, а также используя ДВС для подзарядки батарей. Всего предусмотрено девять режимов работы. На электротяге такой вседорожник преодолеет до 100 километров, расход топлива в смешанном цикле составит около 1 литра, а до 100 км/ч новый Tiggo 8 Pro может ускориться за 7 секунд.