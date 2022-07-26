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Chery привезёт в Россию кроссовер с расходом топлива 1 л/100 км

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Дмитрий Елизаров

Компания Chery объявила о начале продаж гибридной модификации кроссовера Tiggo 8 Pro с тремя моторами за пределами Китая. Первым рынком, который получит версию Tiggo 8 Pro e+, станет Бразилия, а в России такой вседорожник появится в следующем году. Благодаря электромоторам гибридный Tiggo 8 Pro может обходиться 1 литром топлива на 100 километров.

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  • Компания Chery намерена продавать на зарубежных рынках кроссовер с гибридной системой DHT, которая состоит из бензинового турбомотора объёмом 1,5 литра, двух электродвигателей и трёхступенчатой коробки.
  • Конструкция гибридной платформы позволяет задействовать двигатели в различных режимах — как по отдельности, так и вместе, на обе оси или на одну, а также используя ДВС для подзарядки батарей. Всего предусмотрено девять режимов работы. На электротяге такой вседорожник преодолеет до 100 километров, расход топлива в смешанном цикле составит около 1 литра, а до 100 км/ч новый Tiggo 8 Pro может ускориться за 7 секунд.
  • Когда именно бензоэлектрический Chery Tiggo 8 Pro доберётся до российского рынка и по какой цене, пока неизвестно. Отдача экспортной модификации кроссовера также не называется. Известно лишь, что коробка передач способна «переваривать» до 510 Нм крутящего момента.

Гибридная версия есть у вседорожника LX премиального бренда Exeed, который входит в концерн Chery. Она базируется на том же полуторалитровом моторе, но для  гибридного Exeed LX заявлен только один электродвигатель. Совокупно они развивают 326 л.с. и всё те же 510 Нм.

Интересная перспектива, верно?

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