Chery готовит флагманский кроссовер Tiggo 9

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Нумерология обязывает. Все плюсы и минусы Chery Tiggo 8: подробный тест
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Кирилл Малышев
Компания Chery в следующем году выпустит флагманский кроссовер Tiggo 9. Его фотошпионы заметили на полигонных тестах. Размерами он ненамного превзойдёт самую крупную из актуальных моделей — Chery Tiggo 8 Pro Max, пишет портал «Китайские автомобили».
Китайская марка также изучает потенциальный спрос на седан Arrizo 8. Сейчас российская линейка состоит исключительно из кроссоверов. Если маркетологи увидят потенциал, на нашем рынке появится четырёхдверка Chery размерами с Toyota Camry.