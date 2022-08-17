Chery готовит флагманский кроссовер Tiggo 9

Для «девятки» предложат компоновку салона на пять, шесть или семь мест, передний или полный привод. Слухи прочат выбор из турбомоторов 1.6 и 2.0, однако первый выглядит недостаточным для столь крупной машины. Коробка передач будет безальтернативной, 7-ступенчатый «робот».