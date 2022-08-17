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Chery готовит флагманский кроссовер Tiggo 9
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Кирилл Малышев

Компания Chery в следующем году выпустит флагманский кроссовер Tiggo 9. Его фотошпионы заметили на полигонных тестах. Размерами он ненамного превзойдёт самую крупную из актуальных моделей — Chery Tiggo 8 Pro Max, пишет портал «Китайские автомобили».

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  • Из оказавшихся в Сети данных следует, что габариты Tiggo 9 составят 4780х1920х1700 миллиметров при колёсной базе 2800 миллиметров. Для сравнения: размеры Tiggo 8 Pro Max 4722х1860х1705 миллиметров при расстоянии между осями 2710 миллиметров.
  • Tiggo 9 проходит в заводской документации под индексом Т26. В его основу ляжет платформа Т2Х. Сейчас кроссоверы Chery и Exeed LX построены на архитектуре T1X совместной разработки с Jaguar Land Rover и Lotus, а Exeed TXL и VX используют «тележку» М3Х, созданную при помощи фирмы Benteler. Последняя и станет базой для будущей платформы Т2Х.
  • Для «девятки» предложат компоновку салона на пять, шесть или семь мест, передний или полный привод.  Слухи прочат выбор из турбомоторов 1.6 и 2.0, однако первый выглядит недостаточным для столь крупной машины. Коробка передач будет безальтернативной, 7-ступенчатый «робот».
  • Также Chery готовит модель под кодовым обозначением Т26J. Она станет некой вариацией Tiggo 9. Возможно, премиальной или спортивной. На неё будут ставить наддувный двигатель 2.0 в связке с 8-ступенчатым «автоматом», а салон окажется исключительно пятиместным.
  • Chery Tiggo 9 пойдёт в серию не раньше весны 2023 года.

Китайская марка также изучает потенциальный спрос на седан Arrizo 8. Сейчас российская линейка состоит исключительно из кроссоверов. Если маркетологи увидят потенциал, на нашем рынке появится четырёхдверка Chery размерами с Toyota Camry.

Каких моделей не хватает в России китайским маркам?

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