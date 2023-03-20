Электрический спорткар от Chery: первые изображения

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В линейке подразделения Chery iCar, которое специализируется на электромобилях, может появиться спортивное купе. Первые эскизы потенциальной новинки под рабочим названием iCar GT публикует AutoHome. По данным издания, вживую Chery планирует продемонстрировать купе в рамках Шанхайского автосалона в апреле.
Появится ли в линейке iCar от Chery что-то подобное на практике, пока неизвестно. Предполагается, что ближайшей новинкой подразделения станет внедорожник с внутренним обозначением S56. Его внешний вид будет базироваться на проекте, выигравшем объявленный Chery «народный» конкурс дизайна.