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Электрический спорткар от Chery: первые изображения

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Дмитрий Елизаров

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В линейке подразделения Chery iCar, которое специализируется на электромобилях, может появиться спортивное купе. Первые эскизы потенциальной новинки под рабочим названием iCar GT публикует AutoHome. По данным издания, вживую Chery планирует продемонстрировать купе в рамках Шанхайского автосалона в апреле.

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  • Эскизы изображают спорткар с обтекаемым силуэтом, глухой «решёткой радиатора» и развитым передним бампером. Головная оптика получила характерные Т-образные элементы, на капоте видны рельефные выштамповки.
  • Т-образные мотивы и угловатые формы повторяются и в оформлении кормы. Кроме того, купе на эскизах получило гипертрофированные колёсные диски и подчёркнутую цветовым оформлением среднюю стойку кузова.

Появится ли в линейке iCar от Chery что-то подобное на практике, пока неизвестно. Предполагается, что ближайшей новинкой подразделения станет внедорожник с внутренним обозначением S56. Его внешний вид будет базироваться на проекте, выигравшем объявленный Chery «народный» конкурс дизайна.

Стоит Chery выпускать спорткар?

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