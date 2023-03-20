Электрический спорткар от Chery: первые изображения

Эскизы изображают спорткар с обтекаемым силуэтом, глухой «решёткой радиатора» и развитым передним бампером. Головная оптика получила характерные Т-образные элементы, на капоте видны рельефные выштамповки.

Т-образные мотивы и угловатые формы повторяются и в оформлении кормы. Кроме того, купе на эскизах получило гипертрофированные колёсные диски и подчёркнутую цветовым оформлением среднюю стойку кузова.

Появится ли в линейке iCar от Chery что-то подобное на практике, пока неизвестно. Предполагается, что ближайшей новинкой подразделения станет внедорожник с внутренним обозначением S56. Его внешний вид будет базироваться на проекте, выигравшем объявленный Chery «народный» конкурс дизайна.