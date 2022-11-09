Chery готовит два новых электроседана с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды

Компания Chery намеревается увеличить своё присутствие в электросегменте. Как пишет AutoHome, сейчас она выпускает в основном ультракомпактные доступные электрокары, но уже в 2023 году под маркой Chery выйдет большая батарейная четырёхдверка с запасом хода до 600 километров. Кроме того, у Chery могут появиться новый экологический суббренд и новая платформа: седан на её базе будет ускоряться до 100 км/ч за 3 секунды.