Chery готовит два новых электроседана с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды

Дмитрий Елизаров
Компания Chery намеревается увеличить своё присутствие в электросегменте. Как пишет AutoHome, сейчас она выпускает в основном ультракомпактные доступные электрокары, но уже в 2023 году под маркой Chery выйдет большая батарейная четырёхдверка с запасом хода до 600 километров. Кроме того, у Chery могут появиться новый экологический суббренд и новая платформа: седан на её базе будет ускоряться до 100 км/ч за 3 секунды.
- Разработкой будущих новинок занимается «зелёное» подразделение Chery New Energy. Первым четырёхдверным электрокаром должна стать модель, сейчас известная под именем RadTen 01 (на фото): её изображения уже опубликованы китайским министерством промышленности. Седан получит обтекаемый силуэт без резких граней и характерную для современного китайского дизайна бумерангоподобную оптику. В интерьере RadTen 01, как ожидается, появится огромный экран, который растянут на всю переднюю панель.
- Габариты будущей новинки — 4875 миллиметров длины при 2920 миллиметрах колёсной базы. Седану обещаны только один электромотор на 177 л.с. и достаточно крупная батарея, ёмкость которой пока не названа. Она позволит четырёхдверке проезжать без подзарядки до 600 километров. Не исключено, что название RadTen станет самостоятельной маркой.
- Второй седан планируется выпустить на более современной платформе E0X — она подразумевает применение 800-вольтовой архитектуры и новых аккумуляторов, которые должны обеспечить запас хода до 700 километров. Зарядить их для проезда 200 километров можно будет за 10 минут. По предварительным данным, моторы седана позволят ему разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.
- Такие характеристики предполагают премиальный статус будущей новинки, ожидается, что её выпустят под маркой Exeed. Оба седана Chery должна вывести на рынок в следующем году.
Компания Chery вскоре разбавит седаном свою кроссоверную линейку и в России. По предварительным данным, продажи четырёхдверного Arrizo 8 стартуют в нашей стране уже в начале следующего года. Новинка нацелена на тот же сегмент, что и Toyota Camry.