Chery готовит для России четыре новых кроссовера, включая электрический

Компания Chery обнародовала планы по модернизации своей линейки в России. В течение 2022 года марка выведет на рынок четыре новинки: одна из них окажется обновлением уже продаю­щегося в нашей стране кроссовера, три прочие будут принципи­ально новыми моделями. Планы Chery включают и старт продаж электровседорожника.