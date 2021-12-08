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Chery готовит для России четыре новых кроссовера, включая электрический

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chery обнародовала планы по модернизации своей линейки в России. В течение 2022 года марка выведет на рынок четыре новинки: одна из них окажется обновлением уже продаю­щегося в нашей стране кроссовера, три прочие будут принципи­ально новыми моделями. Планы Chery включают и старт продаж электровседорожника.

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Chery Omoda 5

  • Ближайшей новинкой окажется вседорожник Exeed LX — о его возможном появлении в нашей стране уже сообщалось. Он должен оказаться самым доступным представи­телем премиального бренда хотя бы в силу компактности: Exeed LX сопоставим по габаритам с Kia Sportage или Toyota RAV4. На родине он оснащается турбо­моторами на 156 и 197 л.с., но полным приводом не располагает. В России LX появится в период с февраля по апрель.
  • В диапазоне от мая до июля должны стартовать продажи Chery Tiggo 4 Pro — это обновлённая модификация продающегося сейчас Tiggo 4. В чём именно будут выражаться доработки вседорожника для российского рынка, пока не уточняется.
  • В конце лета — начале осени Chery собирается привезти в нашу страну кросс-купе, представленное недавно в Китае под названием Omoda 5. Вседорожник с эффектной внешностью также комплектуется 197-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра и приводом только на передние колёса. Ранее сообщалось, что для российского рынка модель могут переименовать, хотя имя Omoda 5 было выбрано с прицелом на глобальные продажи.
  • Наконец, в четвёртом квартале 2022 года Chery выведет на рынок нашей страны электрокар. О нём известно пока лишь, что он окажется вседорожником. По официальным данным, окончательное решение о том, какой именно электро­мобиль Chery появится в России, ещё не принято, хотя принципиаль­ное одобрение получено, осталось лишь согласовать модель.

Последней новинкой китайской компании стал полно­размерный вседорожник Exeed VX: в силу габаритов и премиаль­ного статуса он получил стартовую цену 3 299 900 рублей, что сделало его самым дорогим представителем марки в России.

Какая новинка Chery вам больше интересна?

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