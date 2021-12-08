Chery готовит для России четыре новых кроссовера, включая электрический

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Марка Chery обновила Tiggo 7 Pro и сделала гибридом Tiggo 8 Pro
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Компания Chery обнародовала планы по модернизации своей линейки в России. В течение 2022 года марка выведет на рынок четыре новинки: одна из них окажется обновлением уже продающегося в нашей стране кроссовера, три прочие будут принципиально новыми моделями. Планы Chery включают и старт продаж электровседорожника.
Последней новинкой китайской компании стал полноразмерный вседорожник Exeed VX: в силу габаритов и премиального статуса он получил стартовую цену 3 299 900 рублей, что сделало его самым дорогим представителем марки в России.