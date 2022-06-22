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Появились фото интерьера недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

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Кирилл Малышев

Компания Chery опубликовала фирменные снимки салона недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT. По сравнению с обычной версией Arrizo 5 Plus интерьер заметно изменился.

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  • На передней панели появился сдвоенный дисплей, как на последних кроссоверах Chery Tiggo и Exeed. Диагональ каждого из экранов составляет 12,3 дюйма. Ниже центральных дефлекторов располагается небольшой блок сенсорных клавиш. Скорее всего, они управляют основными функциями климат-контроля.
  • Arrizo 5 GT получил подрезанный по нижней хорде руль. Джойстик коробки передач электронный. Рядом с ним располагаются клавиши управления стояночным тормозом. Около шайбы управления аудиосиситемой можно заметить кнопки обогрева сидений.
  • Интерьер отделан чёрной экокожей с контрастной оранжевой строчкой. Это решение гармонирует с внешностью: чёрным кузовом и оранжевыми тормозными суппортами. В числе оборудования есть площадка беспроводной зарядки смартфона.

Chery Arrizo 5 GT получил турбомотор 1.6 семейства Kunpeng. Он развивает 197 л.с. и 290 Нм момента. Точные характеристики модели ещё не раскрыты, но разгон до сотни обещан около шести секунд. Продажи новинки в Китае начнутся во второй половине года. Стоимость пока не названа. Ожидается, что она составит в переводе на рубли около 1,1 миллиона.

Нужны ли в России китайские седаны?

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