620-сильный Lamborghini для трека: посмотрите на новую версию Huracan Evo2 с крутой аэродинамикой

Списанный самолёт Beechcraft превратили во внедорожный лимузин и теперь продают

Новости

Дмитрий Елизаров

На Facebook Marketplace выставлен на продажу результат объединения самолёта Beechcraft Model 18 и внедорожника Jeep Cherokee образца 1979 года. Дизельный «внедорожник» с салоном, сравнимым по вместитель­ности с автобусом, оценили во впечатляющие 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

1/7

  • Чтобы установить фюзеляж самолёта на колёса, шасси пришлось растянуть: сейчас длина «внедорожника» составляет 6,7 метра. Увеличился он и по вертикали — если учитывать сохранённое хвостовое оперение, в высоту автомобиль подрос на 3,3 метра.

  • Попадать за руль машины водителю приходится через откидную дверь, устроенную по авиаци­онному принципу. В аналогичном стиле выполнена и приборная панель, которая сделана из алюминия и украшена деревянным панно в виде русалки. Пассажирский салон снабдили двумя длинными диванами вдоль бортов и одной «скамейкой» в тыльной части, причём задняя стенка «внедорожника» — прозрачная.

  • В движение автомобиль приводится пожилым восьми­цилиндровым дизелем объёмом 5,9 литра от AMC, который развивает 175 л.с. и 386 Нм крутящего момента в паре с трёхступен­чатым «автоматом» и раздаточной коробкой. Динамика гибрида Jeep Cherokee и Beechcraft Model 18 не приводится.

  • Это далеко не первый случай превращения фюзеляжа самолёта в автомобиль. К примеру, в США построили дом на колёсах из списанного «Дугласа» и грузового шасси марки International.

Как считаете, зачем нужен такой Jeep?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение