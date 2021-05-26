Списанный самолёт Beechcraft превратили во внедорожный лимузин и теперь продают
Дмитрий Елизаров
На Facebook Marketplace выставлен на продажу результат объединения самолёта Beechcraft Model 18 и внедорожника Jeep Cherokee образца 1979 года. Дизельный «внедорожник» с салоном, сравнимым по вместительности с автобусом, оценили во впечатляющие 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).
Чтобы установить фюзеляж самолёта на колёса, шасси пришлось растянуть: сейчас длина «внедорожника» составляет 6,7 метра. Увеличился он и по вертикали — если учитывать сохранённое хвостовое оперение, в высоту автомобиль подрос на 3,3 метра.
Попадать за руль машины водителю приходится через откидную дверь, устроенную по авиационному принципу. В аналогичном стиле выполнена и приборная панель, которая сделана из алюминия и украшена деревянным панно в виде русалки. Пассажирский салон снабдили двумя длинными диванами вдоль бортов и одной «скамейкой» в тыльной части, причём задняя стенка «внедорожника» — прозрачная.
В движение автомобиль приводится пожилым восьмицилиндровым дизелем объёмом 5,9 литра от AMC, который развивает 175 л.с. и 386 Нм крутящего момента в паре с трёхступенчатым «автоматом» и раздаточной коробкой. Динамика гибрида Jeep Cherokee и Beechcraft Model 18 не приводится.
Это далеко не первый случай превращения фюзеляжа самолёта в автомобиль. К примеру, в США построили дом на колёсах из списанного «Дугласа» и грузового шасси марки International.