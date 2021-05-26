Списанный самолёт Beechcraft превратили во внедорожный лимузин и теперь продают

Чтобы установить фюзеляж самолёта на колёса, шасси пришлось растянуть: сейчас длина «внедорожника» составляет 6,7 метра. Увеличился он и по вертикали — если учитывать сохранённое хвостовое оперение, в высоту автомобиль подрос на 3,3 метра.

Попадать за руль машины водителю приходится через откидную дверь, устроенную по авиаци­онному принципу. В аналогичном стиле выполнена и приборная панель, которая сделана из алюминия и украшена деревянным панно в виде русалки. Пассажирский салон снабдили двумя длинными диванами вдоль бортов и одной «скамейкой» в тыльной части, причём задняя стенка «внедорожника» — прозрачная.

В движение автомобиль приводится пожилым восьми­цилиндровым дизелем объёмом 5,9 литра от AMC, который развивает 175 л.с. и 386 Нм крутящего момента в паре с трёхступен­чатым «автоматом» и раздаточной коробкой. Динамика гибрида Jeep Cherokee и Beechcraft Model 18 не приводится.