ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей

Черников заявил изданию, что молодые водители эксплуатируют карше­ринговые автомо­били по принципу «не своё — не жалко», а также считают, что не понесут наказа­ние за нарушения ПДД, совер­шённые во время таких поездок. Поэтому, по мнению главы ГИБДД, компании должны повышать требо­вания к своим клиентам.



Например, компании могут запрещать арендо­вать машины водителям, много­кратно получав­шим штрафы. Сделать это, по мнению Черникова, нужно путём создания единой базы данных. Кроме того, каршеринговые сервисы могут направ­лять запросы в ГИБДД для выяв­ления водителей, лишённых прав или системати­чески нарушающих ПДД.

В свою очередь, вице-президент Национального авто­мобильного союза Антон Шапарин уверен, что попытки ГИБДД регули­ровать коммер­ческую деятель­ность, к каковой относятся и услуги каршеринга, ни к чему хорошему не приведут. А много­численные ДТП с участием арендо­ванных машин связаны с тем, что пользо­ватели не утруждают себя тщательным изуче­нием договоров аренды перед их подписанием.