ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей
Наталья Насонова
Злостным нарушителям правил дорожного движения необходимо запретить пользоваться сервисами каршеринга — с таким предложением выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью изданию «Аргументы и факты».
Черников заявил изданию, что молодые водители эксплуатируют каршеринговые автомобили по принципу «не своё — не жалко», а также считают, что не понесут наказание за нарушения ПДД, совершённые во время таких поездок. Поэтому, по мнению главы ГИБДД, компании должны повышать требования к своим клиентам.
Например, компании могут запрещать арендовать машины водителям, многократно получавшим штрафы. Сделать это, по мнению Черникова, нужно путём создания единой базы данных. Кроме того, каршеринговые сервисы могут направлять запросы в ГИБДД для выявления водителей, лишённых прав или систематически нарушающих ПДД.
В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что попытки ГИБДД регулировать коммерческую деятельность, к каковой относятся и услуги каршеринга, ни к чему хорошему не приведут. А многочисленные ДТП с участием арендованных машин связаны с тем, что пользователи не утруждают себя тщательным изучением договоров аренды перед их подписанием.
По итогам 2019 года ЦОДД выявил рекордный рост числа ДТП с участием автомобилей каршеринга: 421 эпизод или +242% по отношению к данным 2018 года. Правда, в организации полагают, что причина роста — в большем числе поездок на арендованных автомобилях по сравнению с личным транспортом.