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ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей

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Наталья Насонова

Злостным нарушителям правил дорожного движения необходимо запретить пользо­ваться сервисами каршеринга — с таким предло­жением выступил глава Госавто­инспекции Михаил Черников в интервью изданию «Аргументы и факты».

  • Черников заявил изданию, что молодые водители эксплуатируют карше­ринговые автомо­били по принципу «не своё — не жалко», а также считают, что не понесут наказа­ние за нарушения ПДД, совер­шённые во время таких поездок. Поэтому, по мнению главы ГИБДД, компании должны повышать требо­вания к своим клиентам.

  • Например, компании могут запрещать арендо­вать машины водителям, много­кратно получав­шим штрафы. Сделать это, по мнению Черникова, нужно путём создания единой базы данных. Кроме того, каршеринговые сервисы могут направ­лять запросы в ГИБДД для выяв­ления водителей, лишённых прав или системати­чески нарушающих ПДД.

  • В свою очередь, вице-президент Национального авто­мобильного союза Антон Шапарин уверен, что попытки ГИБДД регули­ровать коммер­ческую деятель­ность, к каковой относятся и услуги каршеринга, ни к чему хорошему не приведут. А много­численные ДТП с участием арендо­ванных машин связаны с тем, что пользо­ватели не утруждают себя тщательным изуче­нием договоров аренды перед их подписанием.

  • По итогам 2019 года ЦОДД выявил рекордный рост числа ДТП с участием авто­мобилей каршеринга: 421 эпизод или +242% по отношению к данным 2018 года. Правда, в организации полагают, что причина роста — в большем числе поездок на арендо­ванных авто­мобилях по сравнению с личным транспортом.

Попадали в ДТП с участием каршеринга?

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