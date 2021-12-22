Через Яндекс.Заправки теперь можно зарядить электромобиль

На первом этапе работы к Яндекс.Заправкам подключили шесть зарядных станций. Они произведены российской компанией Rewatt, получили соответ­ствующее ПО и установлены на парковке Даниловского рынка столицы.

Зарядки работают на бесплатной основе. Владельцу нужно всего лишь подключить разъём к зарядному порту своего электро­мобиля. Пока партнёром сервиса выступает только Rewatt, но доступных зарядных станций будет становиться всё больше.

Для удобства пользователей приложения их вынесут в отдельный слой на карте Яндекс.Заправок. Он покажет не только расположе­ние электро-АЗС, но также свободны ли они и как до них проехать.

В октябре Яндекс.Заправки добавили возможность безналичного перевода чаевых заправщику, а в начале этого года сервис стал прокладывать маршрут до АЗС и позволять приобретать бесконтактным способом стекло­омывающую жидкость.