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Через Яндекс.Заправки теперь можно зарядить электромобиль

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Кирилл Малышев

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Яндекс.Заправки запустили собственные зарядные станции для электромобилей в Москве. Они отражаются в мобильном приложении на отдельном слое карты. Все терминалы произведены в России.

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  • На первом этапе работы к Яндекс.Заправкам подключили шесть зарядных станций. Они произведены российской компанией Rewatt, получили соответ­ствующее ПО и установлены на парковке Даниловского рынка столицы.
  • Зарядки работают на бесплатной основе. Владельцу нужно всего лишь подключить разъём к зарядному порту своего электро­мобиля. Пока партнёром сервиса выступает только Rewatt, но доступных зарядных станций будет становиться всё больше.
  • Для удобства пользователей приложения их вынесут в отдельный слой на карте Яндекс.Заправок. Он покажет не только расположе­ние электро-АЗС, но также свободны ли они и как до них проехать.

В октябре Яндекс.Заправки добавили возможность безналичного перевода чаевых заправщику, а в начале этого года сервис стал прокладывать маршрут до АЗС и позволять приобретать бесконтактным способом стекло­омывающую жидкость.

Вы пользуетесь Яндекс.Заправками?

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