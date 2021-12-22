Через Яндекс.Заправки теперь можно зарядить электромобиль

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В Яндекс.Заправках появилась новая функция
На 60-летний грузовик ГАЗ-53 до сих пор можно купить новую кабину
Яндекс.Заправки запустили собственные зарядные станции для электромобилей в Москве. Они отражаются в мобильном приложении на отдельном слое карты. Все терминалы произведены в России.
В октябре Яндекс.Заправки добавили возможность безналичного перевода чаевых заправщику, а в начале этого года сервис стал прокладывать маршрут до АЗС и позволять приобретать бесконтактным способом стеклоомывающую жидкость.