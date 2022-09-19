В Детройте представили летающий «мотоцикл» за 777 тысяч долларов

Через Яндекс Заправки теперь можно оплатить автомойки
Новости

Кирилл Малышев

Яндекс Заправки расширили перечень услуг и начали подключать к сервису автомойки. На сегодня клиентам доступно около 100 станций самообслуживания в Москве, Подмосковье и Красноярске. Со временем их количество увеличится.

Читайте нас в Дзене!
  • Подъехав на мойку, нужно открыть приложение, указать в нём номер бокса, сумму и подтвердить оплату. Иметь дело с наличными, аппаратом оплаты или искать кассу не придётся. Если мойка находится на АЗС, удобно за один заход заправиться и помыть машину.
  • Сейчас мойки доступны только в приложении Яндекс Заправки. Для поиска в него добавили отдельный фильтр. Скоро новая опция появится в Картах и Навигаторе, а также приложении Яндекс Go.

Ранее Яндекс Карты начали подсказывать перед манёвром водителям точный ряд, который им нужно занять. Это позволит меньше отвлекаться от дороги на дисплей и минимизирует вероятность получить штраф, если повернуть из неправильной полосы.

Какие мойки предпочитаете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании