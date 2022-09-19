Через Яндекс Заправки теперь можно оплатить автомойки

Материал по теме
В подписке Яндекс Драйва появились кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray
В Детройте представили летающий «мотоцикл» за 777 тысяч долларов
Кирилл Малышев
Яндекс Заправки расширили перечень услуг и начали подключать к сервису автомойки. На сегодня клиентам доступно около 100 станций самообслуживания в Москве, Подмосковье и Красноярске. Со временем их количество увеличится.
Ранее Яндекс Карты начали подсказывать перед манёвром водителям точный ряд, который им нужно занять. Это позволит меньше отвлекаться от дороги на дисплей и минимизирует вероятность получить штраф, если повернуть из неправильной полосы.