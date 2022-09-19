Через Яндекс Заправки теперь можно оплатить автомойки

Подъехав на мойку, нужно открыть приложение, указать в нём номер бокса, сумму и подтвердить оплату. Иметь дело с наличными, аппаратом оплаты или искать кассу не придётся. Если мойка находится на АЗС, удобно за один заход заправиться и помыть машину.