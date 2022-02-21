В России предсказали массовое закрытие АЗС из-за новых требований к колонкам

Владельцы АЗС
предупредили российские власти о риске массового закрытия заправок. Это случится
через три года, если в правительстве не пересмотрят требования к оборудованию
колонок, пишут «Известия».
- С 1 января
2024 года допустимая погрешность топливораздаточных колонок, прописанная в
законодательстве, уменьшается с 0,5 до 0,25%. Одновременно вводятся новые
штрафы за недолив. Вместо нынешних 100 000 рублей придётся платить оборотный
штраф, который не может быть менее 500 000 рублей.
- Представители бизнеса
указали на то, что переоборудование обойдётся слишком дорого. В масштабах
страны это может стоить до 60 миллиардов рублей. Даже с учётом отпущенного
трёхлетнего срока это большая финансовая нагрузка на АЗС, которые в последние годы
работают на грани рентабельности.
- Кроме того,
есть проблемы с объёмами выпуска колонок нужной точности. А их на реформу
потребуется очень много. По оценкам нефтяников, замена нужна 15 тысячам
заправок из 23 тысяч имеющихся в России. Преимущественно это независимые АЗС,
которые находятся в самом сложном финансовом положении.
- Власти пока
отвечают, что требования разумны, а отведённые сроки достаточны для
переоборудования.
В конце
прошлого года Росстандарт сообщил об улучшении ситуации с качеством топлива на
АЗС. Сейчас проверки выявляют около 7% некачественного бензина и солярки. В
ближайшие два года ведомство намерено свести показатель к нулю.