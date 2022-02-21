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В России предсказали массовое закрытие АЗС из-за новых требований к колонкам

Новости

Кирилл Малышев

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Владельцы АЗС предупредили российские власти о риске массового закрытия заправок. Это случится через три года, если в правительстве не пересмотрят требования к оборудованию колонок, пишут «Известия».

  • С 1 января 2024 года допустимая погрешность топливораздаточных колонок, прописанная в законодательстве, уменьшается с 0,5 до 0,25%. Одновременно вводятся новые штрафы за недолив. Вместо нынешних 100 000 рублей придётся платить оборотный штраф, который не может быть менее 500 000 рублей.
  • Представители бизнеса указали на то, что переоборудование обойдётся слишком дорого. В масштабах страны это может стоить до 60 миллиардов рублей. Даже с учётом отпущенного трёхлетнего срока это большая финансовая нагрузка на АЗС, которые в последние годы работают на грани рентабельности.
  • Кроме того, есть проблемы с объёмами выпуска колонок нужной точности. А их на реформу потребуется очень много. По оценкам нефтяников, замена нужна 15 тысячам заправок из 23 тысяч имеющихся в России. Преимущественно это независимые АЗС, которые находятся в самом сложном финансовом положении.
  • Власти пока отвечают, что требования разумны, а отведённые сроки достаточны для переоборудования.

В конце прошлого года Росстандарт сообщил об улучшении ситуации с качеством топлива на АЗС. Сейчас проверки выявляют около 7% некачественного бензина и солярки. В ближайшие два года ведомство намерено свести показатель к нулю.

Верите, что так случится?

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