В России предсказали массовое закрытие АЗС из-за новых требований к колонкам

Владельцы АЗС предупредили российские власти о риске массового закрытия заправок. Это случится через три года, если в правительстве не пересмотрят требования к оборудованию колонок, пишут «Известия».

С 1 января 2024 года допустимая погрешность топливораздаточных колонок, прописанная в законодательстве, уменьшается с 0,5 до 0,25%. Одновременно вводятся новые штрафы за недолив. Вместо нынешних 100 000 рублей придётся платить оборотный штраф, который не может быть менее 500 000 рублей.

Представители бизнеса указали на то, что переоборудование обойдётся слишком дорого. В масштабах страны это может стоить до 60 миллиардов рублей. Даже с учётом отпущенного трёхлетнего срока это большая финансовая нагрузка на АЗС, которые в последние годы работают на грани рентабельности.

Кроме того, есть проблемы с объёмами выпуска колонок нужной точности. А их на реформу потребуется очень много. По оценкам нефтяников, замена нужна 15 тысячам заправок из 23 тысяч имеющихся в России. Преимущественно это независимые АЗС, которые находятся в самом сложном финансовом положении.

Власти пока отвечают, что требования разумны, а отведённые сроки достаточны для переоборудования.

В конце прошлого года Росстандарт сообщил об улучшении ситуации с качеством топлива на АЗС. Сейчас проверки выявляют около 7% некачественного бензина и солярки. В ближайшие два года ведомство намерено свести показатель к нулю.