Через три года интерьеры BMW будут делать из переработанных рыболовных сетей

Материал по теме
В BMW и MINI появятся «веганские» интерьеры
BMW показала на видео суперкроссовер XM и назвала дату премьеры
Кирилл Малышев
Концерн BMW начнёт использовать для производства некоторых деталей отделки салона материалы вторичной переработки рыболовных сетей и верёвок. Первыми их получат модели на платформе Neue Klasse в 2025 году, пишет Car Buzz.
BMW стала не первой компанией, объявившей об использовании такого материала. Так, переработанные рыболовные сети частично пошли на внутреннюю отделку концепта Kia EV9 вместе с пластиковыми бутылками и шерстяными волокнами. Упоминаются они в описании отдельных моделей и других производителей.