BMW показала на видео суперкроссовер XM и назвала дату премьеры

Через три года интерьеры BMW будут делать из переработанных рыболовных сетей
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Кирилл Малышев

Концерн BMW начнёт использовать для производства некоторых деталей отделки салона материалы вторичной переработки рыболовных сетей и верёвок. Первыми их получат модели на платформе Neue Klasse в 2025 году, пишет Car Buzz.

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  • Сырьё будет состоять из переработанного материала примерно на 30%. Выгода для экологии идёт сразу по двум направлениям: снижается уровень загрязнения Мирового океана и одновременно сокращаются выбросы CO2 при производстве пластмасс на нефтяной основе.
  • Продукты переработки сетей BMW использует уже сейчас: из них частично сделаны коврики кроссоверов Х1 и iX. Однако с 2025 года их применение будет значительно расширено. Партнёром в проекте станет датский концерн Plastix.

BMW стала не первой компанией, объявившей об использовании такого материала. Так, переработанные рыболовные сети частично пошли на внутреннюю отделку концепта Kia EV9 вместе с пластиковыми бутылками и шерстяными волокнами. Упоминаются они в описании отдельных моделей и других производителей.

Премиум из продуктов переработки — это:

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