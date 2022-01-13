Через три года европейские авторынки захватят электрокары, считают эксперты индустрии

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Электрокары в России: цены, спрос и самые популярные модели. Исследование Авто.ру
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Международная ассоциация автокорпораций и транспортников «Платформа электромобильности» опубликовала доклад, в котором утверждает, что за следующие три года на крупнейших рынках Европы электрокары обойдут по продажам автомобили с ДВС. Об этом пишет ресурс Oilprice.com.
Ранее Институт политики в области транспорта и развития совместно с Калифорнийским университетом опубликовали исследование, согласно которому полного перехода на электрокары недостаточно для сдерживания глобального потепления на уровне не выше 1,5 процента в год. Должна быть увеличена и плотность проживания людей в городах.