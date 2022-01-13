Через три года европейские авторынки захватят электрокары, считают эксперты индустрии

Среди прочих причин будущего триумфа электро­мобилей в Европе — расширение модельного ряда, всё более строгие требования по снижению количества вредных выбросов и другие инициативы на государ­ственном уровне по скорейшему отказу от автомобилей с ДВС.

Специалисты уверены, что к 2035 году практически все автомобили, продаваемые в Европе, будут электрическими.

«Переход на электромобили происходит быстрее, чем ожидала индустрия и законодатели. Мы все должны дать достойный ответ и быть уверенными, что можем удовлетворить запрос наших клиентов. Наша общая ответ­ственность — обеспечить условия, в которых каждый европеец сможет пересесть на электрокар так скоро, как он этого захочет», — сказала председатель «Платформы электро­мобиль­ности» Амели Пэнс.

В группу «Платформа электромобильности» входит более 40 авто­мобильных компаний и транспортных организаций, к примеру, Tesla, Nissan и Renault. Её задача — «способствовать развитию электро­мобиль­ности, а также стремиться к совместному поиску решений по электрификации европейского транспорта и продвигать эти решения на уровне европейских институций и государств».

Ранее Институт политики в области транспорта и развития совместно с Калифор­нийским универ­ситетом опубликовали исследова­ние, согласно которому полного перехода на электрокары недостаточно для сдержи­вания глобального потепления на уровне не выше 1,5 процента в год. Должна быть увеличена и плотность проживания людей в городах.