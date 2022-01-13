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Через три года европейские авторынки захватят электрокары, считают эксперты индустрии

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Александр Шохинов

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Международная ассоциация автокорпораций и транспортников «Платформа электро­мобиль­ности» опубликовала доклад, в котором утверждает, что за следующие три года на крупнейших рынках Европы электрокары обойдут по продажам автомобили с ДВС. Об этом пишет ресурс Oilprice.com.

  • Согласно докладу, главный фактор увеличения продаж электро­мобилей — снижение цены на электрокары. К такому выводу специалистов привёл опрос 14 тысяч покупателей автомобилей.
  • Когда стоимость электрокаров станет сопоставима с обычными авто­мобилями, спрос стремительно возрастёт. Это должно произойти не позже 2028 года, но возможны и более быстрые сценарии. В самом оптимистичном из них цены сравняются уже через три года.
  • Кроме того, авторы доклада отмечают, что уже сегодня в долгосрочной перспективе покупка электрокара выгоднее из-за более низкой стоимости технического обслужи­вания. Однако высокая цена остаётся барьером для массового распро­странения машин на электротяге. Ещё одной угрозой переходу на электро­мобиль­ность может стать недостаточно быстрое развитие инфраструктуры зарядных станций.
  • Среди прочих причин будущего триумфа электро­мобилей в Европе — расширение модельного ряда, всё более строгие требования по снижению количества вредных выбросов и другие инициативы на государ­ственном уровне по скорейшему отказу от автомобилей с ДВС.
  • Специалисты уверены, что к 2035 году практически все автомобили, продаваемые в Европе, будут электрическими.
  • «Переход на электромобили происходит быстрее, чем ожидала индустрия и законодатели. Мы все должны дать достойный ответ и быть уверенными, что можем удовлетворить запрос наших клиентов. Наша общая ответ­ственность — обеспечить условия, в которых каждый европеец сможет пересесть на электрокар так скоро, как он этого захочет», — сказала председатель «Платформы электро­мобиль­ности» Амели Пэнс.
  • В группу «Платформа электромобильности» входит более 40 авто­мобильных компаний и транспортных организаций, к примеру, Tesla, Nissan и Renault. Её задача — «способствовать развитию электро­мобиль­ности, а также стремиться к совместному поиску решений по электрификации европейского транспорта и продвигать эти решения на уровне европейских институций и государств».

Ранее Институт политики в области транспорта и развития совместно с Калифор­нийским универ­ситетом опубликовали исследова­ние, согласно которому полного перехода на электрокары недостаточно для сдержи­вания глобального потепления на уровне не выше 1,5 процента в год. Должна быть увеличена и плотность проживания людей в городах.

Когда Россия полностью перейдёт на электрокары?

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