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Компания Audi назвала точную дату смерти ДВС
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Кирилл Малышев

Компания Audi раскрыла официальный график «позеленения» собственной модельной линейки: с 2026 года все новинки будут только электрическими. А машины с двигателями внутреннего сгорания планируют выпускать ещё чуть больше десяти лет, уточняет The Drive. После чего традиционные ДВС должны окончательно уйти на покой.

  • О прекращении разработок в области ДВС в Инголь­штадте объявили ещё в марте 2021 года. Позже стало известно, что с 2026 года Audi будет выводить на рынок только чистые электромобили. 
  • Теперь объявлено, что выпуск машин Audi с бензиновыми и дизельными ДВС полностью прекратится уже в 2033 году.
  • Все эти изменения — часть глобальной стратегии развития бренда Vorsprung 2030. Она касается всех рынков, но с особым фокусом на США, где компания намерена укрепить свои позиции. Правда, для масштабной реструктури­зации бизнеса потребуются значительные инвестиции, и их источник компании ещё предстоит найти.
  • Будущие электрокары Audi создаются на общих модульных платформах и агрегатах концерна Volkswagen. Однако компания из Инголь­штадта обещает наделить свои электро­мобили особым характером — в первую очередь, это касается управля­емости и акустического комфорта.

В этом месяце состоялась премьера концепта Audi Skysphere. Это первая машина в серии из трёх электрических прототипов. Её снабдили авто­пилотом и изменяемой (в диапазоне 250 милли­метров) колёсной базой. Вторую новинку — роскошный Grandsphere — покажут уже 2 сентября.

Верите, что с 2033 года Audi с ДВС больше не будет?

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