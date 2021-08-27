Компания Audi назвала точную дату смерти ДВС

Компания Audi раскрыла официальный график «позеленения» собственной модельной линейки: с 2026 года все новинки будут только электрическими. А машины с двигателями внутреннего сгорания планируют выпускать ещё чуть больше десяти лет, уточняет The Drive. После чего традиционные ДВС должны окончательно уйти на покой.