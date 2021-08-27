Компания Audi назвала точную дату смерти ДВС

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Кирилл Малышев
Компания Audi раскрыла официальный график «позеленения» собственной модельной линейки: с 2026 года все новинки будут только электрическими. А машины с двигателями внутреннего сгорания планируют выпускать ещё чуть больше десяти лет, уточняет The Drive. После чего традиционные ДВС должны окончательно уйти на покой.
В этом месяце состоялась премьера концепта Audi Skysphere. Это первая машина в серии из трёх электрических прототипов. Её снабдили автопилотом и изменяемой (в диапазоне 250 миллиметров) колёсной базой. Вторую новинку — роскошный Grandsphere — покажут уже 2 сентября.