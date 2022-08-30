Китайский электроседан Leapmotor С01 с прозрачной крышей и тремя дисплеями будет стоить от 1,6 миллиона рублей

По центру приборной панели в салоне установлен дисплей медиасистемы диагональю 12,8 дюйма. По бокам от него есть ещё два экрана по 10,2 дюйма. Правый сделан персонально для переднего пассажира. Физических клавиш минимум, в отделке щедро используется кожа наппа, а площадь панорамной крыши такова, что весь потолок фактически является прозрачным.