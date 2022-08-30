Китайский электроседан Leapmotor С01 с прозрачной крышей и тремя дисплеями будет стоить от 1,6 миллиона рублей

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Китайский стартап Leapmotor представил большой и быстрый флагманский электроседан
Во Франции арендовать электромобиль можно будет за 100 долларов в месяц
Кирилл Малышев
С 28 сентября в Китае можно будет купить новую модель стартапа Leapmotor. Флагманский электрический седан С01 длиной более пяти метров с богатым набором оборудования предложат по цене от 180 тысяч до 270 тысяч юаней (1,6–2,4 миллиона рублей), пишет портал CarNewsChina.
У компании Leapmotor в линейке уже четыре модели. Помимо С01, это компактная Т03, купе S01 и кроссовер С11. Последний представили в октябре прошлого года. По размерам и стилистике он напоминает Range Rover Velar.