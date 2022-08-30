Во Франции арендовать электромобиль можно будет за 100 долларов в месяц

Китайский электроседан Leapmotor С01 с прозрачной крышей и тремя дисплеями будет стоить от 1,6 миллиона рублей
Новости

Кирилл Малышев

С 28 сентября в Китае можно будет купить новую модель стартапа Leapmotor. Флагманский электрический седан С01 длиной более пяти метров с богатым набором оборудования предложат по цене от 180 тысяч до 270 тысяч юаней (1,6–2,4 миллиона рублей), пишет портал CarNewsChina.

Читайте нас в Дзене!
1/6
  • В базовой версии Leapmotor C01 оснащён одним электродвигателем мощностью 268 лошадиных сил с крутящим моментом 360 Нм. Двухмоторная полноприводная модификация предлагает 536 сил и 720 Нм. Все технические характеристики пока не раскрыты. Известно, что максимальный запас хода достигает 717 километров, а самая мощная версия разгоняется до сотни за 3,7 секунды.
  • Габариты новинки составляют 5050х1902х1509 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно при колёсной базе 2930 миллиметров. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,226. Батарея, расположенная под полом, является частью силовой структуры кузова.
  • По центру приборной панели в салоне установлен дисплей медиасистемы диагональю 12,8 дюйма. По бокам от него есть ещё два экрана по 10,2 дюйма. Правый сделан персонально для переднего пассажира. Физических клавиш минимум, в отделке щедро используется кожа наппа, а площадь панорамной крыши такова, что весь потолок фактически является прозрачным.

У компании Leapmotor в линейке уже четыре модели. Помимо С01, это компактная Т03, купе S01 и кроссовер С11. Последний представили в октябре прошлого года. По размерам и стилистике он напоминает Range Rover Velar.

Вы бы купили машину от стартапа?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение