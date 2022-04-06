Первая платная дорога в Москве: когда появится и где пройдёт

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Дмитрий Елизаров
В 2023 году в Москве планируется запустить в эксплуатацию новую вылетную магистраль — так называемый Северный дублёр Кутузовского проспекта. Как сообщает сайт столичного мэра, дублёр уже строится, причём на всём протяжении: конструкция магистрали предусматривает множество развязок и вантовый мост. Северный дублёр станет первой платной дорогой внутри МКАД.
В феврале сообщалось о планах по созданию Московского скоростного диаметра — его появление позволит пересечь территорию столицы за 40 минут. Диаметр собираются запустить в эксплуатацию в 2023 году.