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Первая платная дорога в Москве: когда появится и где пройдёт

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Дмитрий Елизаров

В 2023 году в Москве планируется запустить в эксплуатацию новую вылетную магистраль — так называемый Северный дублёр Кутузовского проспекта. Как сообщает сайт столичного мэра, дублёр уже строится, причём на всём протяжении: конструкция магистрали предусматривает множество развязок и вантовый мост. Северный дублёр станет первой платной дорогой внутри МКАД.

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  • Мост перебросят на пересечении дублёра и Москвы-реки. Всего магистраль подразумевает создание 12 путепроводов и эстакад. Многоуровневая развязка появится, к примеру, на стыке дублёра и МКАД, а через железную дорогу и Рублёвское шоссе перебросят эстакады. Внутреннюю сторону МКАД и новую магистраль свяжут через тоннель, причём власти Москвы особо отмечают, что 30% дублёра будет проложено под землёй.
  • Трассу сделают скоростной: её длина составит 11 километров, при этом практически на всём протяжении (за исключением моста) дублёр будет шестиполосным. От МКАД в районе северного обхода Одинцово до «Москва-сити» по дублёру можно будет доехать за семь минут.
  • На магистрали применят безбарьерную систему оплаты. Официально стоимость проезда по новой трассе пока не разглашается, но ещё в 2019 году «Ведомости» сообщали, что в среднем водителю легкового автомобиля придётся заплатить 270 рублей. При этом в 2019 году на этапе начала работ по подготовке территории сдать дублёр в эксплуатацию собирались в 2021‑м.

В феврале сообщалось о планах по созданию Московского скоростного диаметра — его появление позволит пересечь территорию столицы за 40 минут. Диаметр собираются запустить в эксплуатацию в 2023 году.

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