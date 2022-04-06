Первая платная дорога в Москве: когда появится и где пройдёт

Мост перебросят на пересечении дублёра и Москвы-реки. Всего магистраль подразумевает создание 12 путепроводов и эстакад. Многоуровневая развязка появится, к примеру, на стыке дублёра и МКАД, а через железную дорогу и Рублёвское шоссе перебросят эстакады. Внутреннюю сторону МКАД и новую магистраль свяжут через тоннель, причём власти Москвы особо отмечают, что 30% дублёра будет проложено под землёй.