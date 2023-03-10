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Через 3 года гибриды Nissan станут не дороже чисто топливных машин

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Александр Орехов

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Компания Nissan анонсировала новый подход к созданию электрифицированных силовых установок под названием X-in-1. С его помощью производитель намерен к 2026 году снизить себестоимость разработки и производства гибридов и электромобилей на 30 процентов в сравнении с 2019 годом. В результате бензоэлектрические машины марки станут не дороже чисто топливных.

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  • Основная идея состоит в унификации базовых компонентов: Nissan уже разработал прототипы, в которых электромотор, инвертор, редуктор и ряд других узлов совмещены в одном модуле. Производить техническую начинку для чисто батарейных автомобилей и для гибридов последовательного типа e-Power, в которых ДВС используется только для подзарядки блока аккумуляторов, можно будет на одной линии.
  • Сами по себе новые силовые установки станут компактнее и легче нынешних. Это должно положительно отразиться на ходовых качествах автомобилей, а также уменьшить шумы и вибрации. Кроме того, новый подход подразумевает сокращение использования в производстве тяжёлых редкоземельных элементов.

Согласно актуальной версии стратегии Ambition 2030, к 2030 финансовому году Nissan собирается выпустить 27 новых электрифицированных моделей. 19 из них будут полноценными электромобилями: в прошлом месяце производитель пересмотрел планы в сторону увеличения числа машин без ДВС. Заодно он решил нарастить долю «зелёных» моделей в объёмах продаж в некоторых регионах.

Сбудутся все эти планы по электрификации?

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