Через 3 года гибриды Nissan станут не дороже чисто топливных машин

Компания Nissan анонсировала новый подход к созданию электрифицированных силовых установок под названием X-in-1. С его помощью производитель намерен к 2026 году снизить себестоимость разработки и производства гибридов и электромобилей на 30 процентов в сравнении с 2019 годом. В результате бензоэлектрические машины марки станут не дороже чисто топливных.