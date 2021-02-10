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Tesla будет продавать «народный электрокар» по всему миру

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Дмитрий Елизаров

Компания Tesla намерена сделать будущую самую доступную свою модель глобальной, несмотря на её китайское происхождение. Об этом заявил глава китайского подраз­деления Tesla Том Чжу в интервью одному из госканалов. Правда, для разработки электрокара с прогнози­руемой ценой 25 тысяч долларов придётся сначала построить целый исследова­тельский центр.

  • Созданием «народного электрокара» предстоит заниматься как раз китайскому подразде­лению — на территории местной «Гига­фабрики» в Шанхае планируется сформиро­вать специально для этого научно-исследова­тельский центр. Он станет первым подобным пред­приятием в Китае и первым департаментом разработок Tesla за пределами родных Соединённых Штатов.

  • В его компетенции войдут проектиро­вание как технической части, так и дизайна, а также проведение необходимых испытаний. Соответ­ственно, созданный здесь электро­мобиль окажется первой Теслой, полностью разработанной вне США.

  • Сборкой будущей новинки займётся шанхайский завод. При этом, по словам Тома Чжу, она станет глобальной моделью, то есть будет продаваться на всех рынках, где присут­ствует марка. При заявленной ранее цене в 25 тысяч долларов (1,85 млн рублей) электро­мобиль окажется самой доступной моделью в линейке Tesla.

  • Впервые о планах по выпуску «народного электрокара» компания сообщила в сентябре прошлого года. Снижения цены будут добиваться за счёт новых технологий произ­водства и неких принципи­ально новых аккуму­ляторов, хотя, как предполагает издание Teslarati, во многом его конструкция станет базиро­ваться на решениях, применённых на Model 3.

Дешёвая китайская Tesla — верите в такое?

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