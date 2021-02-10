Tesla будет продавать «народный электрокар» по всему миру
Дмитрий Елизаров
Компания Tesla намерена сделать будущую самую доступную свою модель глобальной, несмотря на её китайское происхождение. Об этом заявил глава китайского подразделения Tesla Том Чжу в интервью одному из госканалов. Правда, для разработки электрокара с прогнозируемой ценой 25 тысяч долларов придётся сначала построить целый исследовательский центр.
Созданием «народного электрокара» предстоит заниматься как раз китайскому подразделению — на территории местной «Гигафабрики» в Шанхае планируется сформировать специально для этого научно-исследовательский центр. Он станет первым подобным предприятием в Китае и первым департаментом разработок Tesla за пределами родных Соединённых Штатов.
В его компетенции войдут проектирование как технической части, так и дизайна, а также проведение необходимых испытаний. Соответственно, созданный здесь электромобиль окажется первой Теслой, полностью разработанной вне США.
Сборкой будущей новинки займётся шанхайский завод. При этом, по словам Тома Чжу, она станет глобальной моделью, то есть будет продаваться на всех рынках, где присутствует марка. При заявленной ранее цене в 25 тысяч долларов (1,85 млн рублей) электромобиль окажется самой доступной моделью в линейке Tesla.
Впервые о планах по выпуску «народного электрокара» компания сообщила в сентябре прошлого года. Снижения цены будут добиваться за счёт новых технологий производства и неких принципиально новых аккумуляторов, хотя, как предполагает издание Teslarati, во многом его конструкция станет базироваться на решениях, применённых на Model 3.