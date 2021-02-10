Tesla будет продавать «народный электрокар» по всему миру

Компания Tesla намерена сделать будущую самую доступную свою модель глобальной, несмотря на её китайское происхождение. Об этом заявил глава китайского подраз­деления Tesla Том Чжу в интервью одному из госканалов. Правда, для разработки электрокара с прогнози­руемой ценой 25 тысяч долларов придётся сначала построить целый исследова­тельский центр.

Созданием «народного электрокара» предстоит заниматься как раз китайскому подразде­лению — на территории местной «Гига­фабрики» в Шанхае планируется сформиро­вать специально для этого научно-исследова­тельский центр. Он станет первым подобным пред­приятием в Китае и первым департаментом разработок Tesla за пределами родных Соединённых Штатов.

В его компетенции войдут проектиро­вание как технической части, так и дизайна, а также проведение необходимых испытаний. Соответ­ственно, созданный здесь электро­мобиль окажется первой Теслой, полностью разработанной вне США.

Сборкой будущей новинки займётся шанхайский завод. При этом, по словам Тома Чжу, она станет глобальной моделью, то есть будет продаваться на всех рынках, где присут­ствует марка. При заявленной ранее цене в 25 тысяч долларов (1,85 млн рублей) электро­мобиль окажется самой доступной моделью в линейке Tesla.