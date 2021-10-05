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Чемпионскую Subaru Impreza нашли в австралийском сарае. И продали дороже Ferrari
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Дмитрий Елизаров

Австралийский аукционный дом Lloyds сообщил о самой, возможно, необычной сделке с автомобилями марки Subaru. За 360 тысяч долларов (26,1 миллиона рублей) была продана чемпионская Impreza знаменитого гонщика Колина Макрея, которая до этого 10 лет провела в сарае: её владелец просто не знал истории автомобиля. Продавцы отмечают, что суперкары марки Ferrai на аукционе можно купить и дешевле.

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  • Гоночная машина была в числе 63 экземпляров Impreza, заказанных гоночной командой Prodrive у фирмы Subaru. В сезоне 1994 года на ней выступали Колин Макрей и Карлос Сайнс-старший: дуэт победил в нескольких гонках мирового чемпионата по ралли и занял второе место в зачёте произво­дителей. В 1996 году машину списали, после чего продали.
  • Всего у гоночного седана было три владельца, и последний из них, по данным аукционного дома, считал его обычной спортивной Impreza. Около 10 лет машина хранилась в одном из сараев в австралийском штате Виктория. Но проведённое экспертами между­народного уровня расследо­вание показало, что машина является важной частью истории мирового ралли.
  • Автомобиль был выставлен на продажу «как есть», в оригинальной заводской комплектации, с фирменной ливреей и со всеми следами износа, полученного в ходе гонок. Выкупил чемпионскую Impreza коллекционер, пожелавший остаться анонимным.

В июне в Великобритании продали с аукциона ещё одну раллийную Subaru Impreza в полностью оригинальной комплектации — машину 2000 года, на которой выступал Ричард Бёрнс. Эту машину оценили дороже — в эквивалент 63 миллионов рублей.

А кто, по-вашему, круче — Макрей или Сайнс?

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