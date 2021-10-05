Чемпионскую Subaru Impreza нашли в австралийском сарае. И продали дороже Ferrari

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Самый дорогой спорткар Subaru в России выставили на продажу
В России отозваны автомобили двух немецких брендов
Дмитрий Елизаров
Австралийский аукционный дом Lloyds сообщил о самой, возможно, необычной сделке с автомобилями марки Subaru. За 360 тысяч долларов (26,1 миллиона рублей) была продана чемпионская Impreza знаменитого гонщика Колина Макрея, которая до этого 10 лет провела в сарае: её владелец просто не знал истории автомобиля. Продавцы отмечают, что суперкары марки Ferrai на аукционе можно купить и дешевле.
В июне в Великобритании продали с аукциона ещё одну раллийную Subaru Impreza в полностью оригинальной комплектации — машину 2000 года, на которой выступал Ричард Бёрнс. Эту машину оценили дороже — в эквивалент 63 миллионов рублей.