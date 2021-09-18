Чемпионский болид Porsche 919 Hybrid уйдёт с молотка, но прокатиться на нём не получится

На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в середине октября во Флориде, выставят на продажу один из 13 построенных компанией Porsche прототипов 919 Hybrid. Эта модель трижды побеждала в Ле-Мане, но на продающемся экземпляре не удастся проехаться при всём желании: это макет болида в натуральную величину.