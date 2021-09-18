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Чемпионский болид Porsche 919 Hybrid уйдёт с молотка, но прокатиться на нём не получится
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Дмитрий Елизаров

На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в середине октября во Флориде, выставят на продажу один из 13 построенных компанией Porsche прототипов 919 Hybrid. Эта модель трижды побеждала в Ле-Мане, но на продающемся экземпляре не удастся проехаться при всём желании: это макет болида в натуральную величину.

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  • Porsche построила 13 таких макетов, кузова которых внешне полностью копируют облик настоящих гоночных машин. Они использовались в рекламных целях и участвовали в различных выставках по всему миру. Кроме того, Porsche предоставляла их спонсорам гоночной команды для их мероприятий.
  • «Болид» представляет собой стеклопластиковый кузов, надетый на снабжённую колёсами раму. У него нет ни силовой установки, ни, насколько можно судить по фото, полноценного интерьера. Между тем, оригинальный 919 Hybrid оснащался сочетанием двухлитрового турбомотора и электродвигателя, которые позволили болиду победить в Ле-Мане трижды — с 2015 по 2017 год.
  • Аукционисты отмечают, что подобные макеты крайне редко появляются в свободной продаже, и поэтому лот должен представлять интерес для подлинного коллекционера. Однако ожидаемую цену макета пока не называют.

Осенью прошлого года Porsche рассекретила сразу несколько суперкаров, разработка которых не зашла дальше стадии полноразмерных макетов. Среди них был и концепт 919 Street — адаптированная для дорог общего пользования версия того самого гибридного болида.

Купили бы себе такую «модельку»?

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