Чемпионский болид Porsche 919 Hybrid уйдёт с молотка, но прокатиться на нём не получится

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Дмитрий Елизаров
На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в середине октября во Флориде, выставят на продажу один из 13 построенных компанией Porsche прототипов 919 Hybrid. Эта модель трижды побеждала в Ле-Мане, но на продающемся экземпляре не удастся проехаться при всём желании: это макет болида в натуральную величину.
Осенью прошлого года Porsche рассекретила сразу несколько суперкаров, разработка которых не зашла дальше стадии полноразмерных макетов. Среди них был и концепт 919 Street — адаптированная для дорог общего пользования версия того самого гибридного болида.