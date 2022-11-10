Чемпионский болид Михаэля Шумахера продали за рекордную цену

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С молотка уйдёт формульный болид Шумахера, на котором он никогда не побеждал
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Дмитрий Елизаров
Формульный болид команды Ferrari сезона 2003 года ушёл с молотка на аукционе RM Sotheby's за 14 630 000 швейцарских франков (примерно 14,9 миллиона долларов). Издание Autoevolution утверждает, что эта сумма делает болид самой ценной машиной Формулы-1 в истории: предыдущий рекорд в 7,5 миллиона долларов был поставлен шасси Ferrari образца 2001 года. Столь высокая ставка связана, вероятнее всего, с послужным списком болида.
В августе нынешнего года на аукционе продали ещё одну машину Шумахера, но не столь титулованную. За Ferrari F300 образца 1998 года выложили 6,22 миллиона долларов.