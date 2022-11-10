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Чемпионский болид Михаэля Шумахера продали за рекордную цену
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Дмитрий Елизаров

Формульный болид команды Ferrari сезона 2003 года ушёл с молотка на аукционе RM Sotheby's за 14 630 000 швейцарских франков (примерно 14,9 миллиона долларов). Издание Autoevolution утверждает, что эта сумма делает болид самой ценной машиной Формулы-1 в истории: предыдущий рекорд в 7,5 миллиона долларов был поставлен шасси Ferrari образца 2001 года. Столь высокая ставка связана, вероятнее всего, с послужным списком болида.

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  • В сезоне 2003 года Михаэль Шумахер одержал 9 побед: это сделало его не только чемпионом, но и мировым рекордсменом по числу титулов. Предыдущий рекорд принадлежал пятикратному чемпиону мира Хуану-Мануэлю Фанхио. Пять из девяти Гран-при этого сезона Шумахер выиграл именно на той машине, которую выставляли на аукцион.
  • Кроме того, за рулём этого болида «Красный барон» обеспечил себе два подиума и установил три рекорда круга. Именно эту машину называют самой титулованной среди всех шасси F2003-GA, которых Ferrari построила только шесть.
  • Ещё одним достоинством болида называют его состояние. В течение 2022 года спорткар пережил глубокую реставрацию на заводе в Маранелло, после чего получил сертификат соответствия Ferrari Classiche. На продажу он был выставлен полностью укомплектованным и готовым к гонкам. Болид оснащён 3,0-литровым V10, который развивает 845 л.с. и может раскручиваться до 19 000 об/мин.

В августе нынешнего года на аукционе продали ещё одну машину Шумахера, но не столь титулованную. За Ferrari F300 образца 1998 года выложили 6,22 миллиона долларов.

Могут болиды Формулы-1 действительно стоить таких денег?

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