Чемпионская Ferrari Формулы-1, которую воссоздали в гараже по фотографиям. Фотопост

Можете себе представить, сколько усилий потребовалось Брэндону Хэджедусу из канадского Калгари, чтобы построить реплику знаменитого болида. Имея на руках лишь фотографии, он приступил к постройке болида ещё в 2017-м, однако закончил его лишь недавно. И результат, как можете видеть, впечатляет.

Основой для трибьют-кара (Брэндон просит называть свою машину именно так — чтобы избежать конфликтов с юристами Ferrari) послужил супербайк Suzuki Hayabusa, от которого реплика унаследовала двигатель и приборную панель. Всё остальное — раму, кузовные панели из стеклопластика, выхлопную систему, даже руль — Брэндон создавал собственноручно. С чем успешно справился, потому что он — успешный кастомайзер и известный в Канаде специалист по постройке хот-родов.