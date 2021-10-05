Чемпионская Ferrari Формулы-1, которую воссоздали в гараже по фотографиям. Фотопост

Алексей Олефиренко
В сезон 1961 года команда Scuderia Ferrari вошла с радикально новым болидом. Ferrari 156 F1 выделялась не только полуторалитровым мотором V6, подготовленным в рамках нового регламента, но и его расположением — 156 F1 стала первым среднемоторным болидом Ferrari в чемпионате, — а также своеобразным аэродинамическим оперением. За характерную форму передка машину прозвали Sharknose (акулоголовой).
И автомобиль оказался очень удачным: он не только принёс Филу Хиллу чемпионский титул 1961 года, а Ferrari — Кубок Конструкторов, но и успешно выступал вплоть до 1964 года, в котором снова обеспечил итальянцам первое место в командном зачёте. После того, как спортивная программа 156 F1 была завершена, Энцо Феррари распорядился уничтожить все существующие экземпляры болида. Коммендаторе опасался, что конкуренты прознают о гоночных секретах «Акулы» и скопируют их.
Можете себе представить, сколько усилий потребовалось Брэндону Хэджедусу из канадского Калгари, чтобы построить реплику знаменитого болида. Имея на руках лишь фотографии, он приступил к постройке болида ещё в 2017-м, однако закончил его лишь недавно. И результат, как можете видеть, впечатляет.
Основой для трибьют-кара (Брэндон просит называть свою машину именно так — чтобы избежать конфликтов с юристами Ferrari) послужил супербайк Suzuki Hayabusa, от которого реплика унаследовала двигатель и приборную панель. Всё остальное — раму, кузовные панели из стеклопластика, выхлопную систему, даже руль — Брэндон создавал собственноручно. С чем успешно справился, потому что он — успешный кастомайзер и известный в Канаде специалист по постройке хот-родов.
На некоторых кадрах реплику просто не отличить от реального болида Формулы-1 — настолько она детальна! Конечно, в соревнования (даже исторические) самоделке путь закрыт, но использовать её как шоу-стоппер можно без проблем!